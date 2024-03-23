Инструктор по спорту ответила, кому стоит тренироваться с массажным роллом

Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала, кому подходит МФР

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Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала о пользе массажного ролла МФР.

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Инструктор по спорту объяснила, что занятия с массажным роллом помогут в снятии отеков, улучшении подвижности суставов и упругости мышц.

По словам Хозяиновой, МФР будет полезен тем, кто хочет сбросить килограммы, и тем, кто желает увеличить мышечную массу. Техника ролла, как уточнила специалист, положительно влияет на качество движений суставов и связок.

"Упражнения с массажным роллом убирают спазм с мышц и помогают сделать мягкой соединительную ткань", — пишеь портал "СЭ" со ссылкой на Хозяинову.

Еще упражнения с МФР заставляют работать глубокие мышцы и улучшают кровообращение. Это помогает худеть.