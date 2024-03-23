"Формула-1" может пройти в Турции: в апреле будет проведён тендер на управление гоночной трассой

В Турции к 2026 году могут снова появиться гонки "Формулы-1". Напомним, что Гран-при Турции входил в календарь чемпионата "Формулы-1" с 2005 по 2011 год.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о намерении властей вернуть в Стамбул в 2026 году гонки "Формулы-1", проинформировал телеканал NTV. В апреле проведут тендер на управление гоночной трассой в Стамбуле.
"Мы поставили в тендере очень важное условие — привезти "Формулу-1" в Стамбул к 2026 году. Необходимые инвестиции уже сделаны", — заявил министр.
По его словам, в тендере желают принять участие амбициозные компании. Однако его получит та, которая даст гарантию проведения Гран-при "Формулы-1" в Стамбуле.
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