"Формула-1" может пройти в Турции: в апреле будет проведён тендер на управление гоночной трассой

Власти Турции планируют вернуть в страну гонки "Формулы-1" в 2026 году

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В Турции к 2026 году могут снова появиться гонки "Формулы-1". Напомним, что Гран-при Турции входил в календарь чемпионата "Формулы-1" с 2005 по 2011 год.

Фото: Own work by John Chapman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о намерении властей вернуть в Стамбул в 2026 году гонки "Формулы-1", проинформировал телеканал NTV. В апреле проведут тендер на управление гоночной трассой в Стамбуле.

"Мы поставили в тендере очень важное условие — привезти "Формулу-1" в Стамбул к 2026 году. Необходимые инвестиции уже сделаны", — заявил министр.

По его словам, в тендере желают принять участие амбициозные компании. Однако его получит та, которая даст гарантию проведения Гран-при "Формулы-1" в Стамбуле.