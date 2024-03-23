Американского бойца UFC Харриса дисквалифицировали на четыре года за примененный им допинг

Американского бойца UFC Уолта Харриса отстранили на четыре года из-за трех разных допинг-препаратов

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Боец UFC Уолт Харрис из Америки удален на четыре года из-за применения разных допинг-препаратов, которые у него были обнаружены после допинг-проб. Об этом пишут на официальных сайте UFC.

Фото: flickr.com by Eric Langley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Летом 2023 года, перед боем, Харрис сдал положительные пробы на анаболические стероиды дростанолон и тестостерон. Затем у него в нашли следы противоопухолевого препарата анастрозола, а уровень тестостерона говорил о том, что Харрис принимал его даже после уведомления о положительной пробе.

40-летнего Харриса на четыре года отстранила Combat Sports Anti-Doping. Она реализует антидопинговую программу UFC.