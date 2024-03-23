Боец UFC Уолт Харрис из Америки удален на четыре года из-за применения разных допинг-препаратов, которые у него были обнаружены после допинг-проб. Об этом пишут на официальных сайте UFC.
Летом 2023 года, перед боем, Харрис сдал положительные пробы на анаболические стероиды дростанолон и тестостерон. Затем у него в нашли следы противоопухолевого препарата анастрозола, а уровень тестостерона говорил о том, что Харрис принимал его даже после уведомления о положительной пробе.
40-летнего Харриса на четыре года отстранила Combat Sports Anti-Doping. Она реализует антидопинговую программу UFC.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.