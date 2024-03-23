Стало известно, кого считают самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию: побила все рекорды

40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию

Фигуристку Стеллато-Дудек, которой уже исполнилось 40 лет, назвали самой возрастной чемпионкой мира по этому виду спорта.

Фото: Ice Skates by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам взяли золото в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.

Журналист Филипп Херш написал, что Стеллато-Дудек превзошла достижение финской фигуристки Людовики Якобссон, которая выиграла ЧМ-1923 в парах. Ей на тот момент было 38 лет.

Ранее Филипп Херш заявлял, что Аделина Сотникова в Сочи-2014 заслужила золото. А Ю-На Ким тогда была уже не той фигуристкой, которая "потрясла всех в Ванкувере".