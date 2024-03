Стало известно, кого считают самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию: побила все рекорды

Фигуристку Стеллато-Дудек, которой уже исполнилось 40 лет, назвали самой возрастной чемпионкой мира по этому виду спорта.

Фото: Ice Skates by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic