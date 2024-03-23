Стало известно, кого считают самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию: побила все рекорды

Фигуристку Стеллато-Дудек, которой уже исполнилось 40 лет, назвали самой возрастной чемпионкой мира по этому виду спорта.
Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам взяли золото в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.
Журналист Филипп Херш написал, что Стеллато-Дудек превзошла достижение финской фигуристки Людовики Якобссон, которая выиграла ЧМ-1923 в парах. Ей на тот момент было 38 лет.
Ранее Филипп Херш заявлял, что Аделина Сотникова в Сочи-2014 заслужила золото. А Ю-На Ким тогда была уже не той фигуристкой, которая "потрясла всех в Ванкувере".
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.