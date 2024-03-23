Вратарь Сафонов отправился обратно в "Краснодар"

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Голкипер сборной России Сафонов не сыграет в матче с Парагваем

0:40
Спорт

Футбольный вратарь сборной России Матвей Сафонов вернулся в "Краснодар".

Голкипер сборной России Сафонов не сыграет в матче с Парагваем
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям", — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, слова которого передает сайт РФС.

Матвей сыграл 90 минут в товарищеском матче с Сербией. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу России. Голы забили игроки Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Кстати, сербская команда играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, выступающего за московский клуб ЦСКА.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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