Вратарь Сафонов отправился обратно в "Краснодар"

Футбольный вратарь сборной России Матвей Сафонов вернулся в "Краснодар".
"В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям", — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, слова которого передает сайт РФС.
Матвей сыграл 90 минут в товарищеском матче с Сербией. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу России. Голы забили игроки Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Кстати, сербская команда играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, выступающего за московский клуб ЦСКА.
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