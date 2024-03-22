Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный

Умер Михаил Буденный, экс-глава Федерации конного спорта СССР

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Сегодня в 79 лет умер Михаил Буденный, который раньше был главой Федерации конного спорта СССР и России.

Фото: fksr.org

Отец Буденного был командиром Первой конной армии, маршал СССР Семен Буденный. Михаил Буденный, как и его отец, был предан своему делу. Он занимал пост главы Федерации с 1984 года по 1993 год. А в 1990–1995 годах числился в Бюро Международной федерации конного спорта. Благодаря этому он внес огромный вклад в конный спорт России.

Михаил Буденный всегда уделял время, чтобы прокатиться в седле, даже после того, как покинул Федерацию. Он был на соревнованиях, награждал победителей и всегда интересовался и принимал участие в конных мероприятиях страны.