Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный

Сегодня в 79 лет умер Михаил Буденный, который раньше был главой Федерации конного спорта СССР и России.
Отец Буденного был командиром Первой конной армии, маршал СССР Семен Буденный. Михаил Буденный, как и его отец, был предан своему делу. Он занимал пост главы Федерации с 1984 года по 1993 год. А в 1990–1995 годах числился в Бюро Международной федерации конного спорта. Благодаря этому он внес огромный вклад в конный спорт России.
Михаил Буденный всегда уделял время, чтобы прокатиться в седле, даже после того, как покинул Федерацию. Он был на соревнованиях, награждал победителей и всегда интересовался и принимал участие в конных мероприятиях страны.
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