Танец и не только: для тела и самооценки специалисты рекомендуют стрип-пластику

Почувствуйте себя женщиной: зачем заниматься стрип-пластикой

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Стрип-пластика укрепляет мышцы ног, бёдер и ягодиц, повышает гибкость, улучшает осанку, растяжку и координацию, а также делает вас более изящными.

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Кроме того, танцы меняют отношение к своему телу, повышают самооценку, уверенность в себе и в собственную привлекательность.

В целом занятия по стрип-пластике помогают организму гармонично развиваться и поддерживать наилучшую форму при правильном питании.

Для начала занятий необходимо подготовить удобную одежду, не ограничивающую свободу движений. Желательно красивую, облегающую, чтобы лучше чувствовать танец. Так вам будет легче настроиться на волны музыки и танца, которые будут вдохновлять вас.

"При стрип-пластике многие элементы выполняются на коленях. Обязательно приобретите наколенники, чтобы обеспечить надёжную защиту ногам", — поделилась Екатерина Зуенко, инструктор по стрип-пластике.

Принято носить специальную обувь на высоком каблуке и танцевальные стрипсы.

"Прежде всего я рекомендую заняться суставной гимнастикой и растяжкой. Если в другое время вы не занимаетесь фитнесом, добавьте в разминку несколько упражнений, чтобы укрепить руки и пресс", — говорит Екатерина Зуенко.