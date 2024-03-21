Россия - Сербия: счёт 4:0

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Сборная России разгромила сборную Сербии по футболу

0:06
Спорт

Товарищеский матч между Россией и Сербией завершился громкой победой России со счётом 4:0. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Эксперт рассказал о звуках, которые говорят о выходе из строя бензонасоса
Владелец Shacman SX получил 5,8 млн рублей за ДТП, устроенное уснувшим водителем
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