Упражнения, которые помогут вам избавиться от боли в пояснице и укрепить мышцы

Лучшие упражнения для поясницы

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В идеале упражнения для нижней части спины должны быть нацелены на все мышцы нижней части спины по обе стороны позвоночника. Сюда входят выпрямляющие мышцы спины и ягодичные мышцы (ягодицы). Также важно прорабатывать остальную часть спины, включая латы и верхнюю часть спины. Перейдем к упражнениям.

Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

1. Растяжка спины.

Напрягите мышцы брюшного пресса, держа руки сложенными и поддерживая тело в горизонтальном положении. Убедитесь, что лодыжки хорошо зафиксированы.

Медленно прогибайтесь в талии, пока верхняя часть тела не окажется под углом 90 градусов к нижней. Избегайте выгибания нижней части спины и напрягайте ягодичные мышцы вверху.

Примите исходное положение и слегка потянитесь вверх, чтобы спина находилась в гиперэкстензии. Избегайте выгибания поясницы и напрягайте ягодичные мышцы вверху.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

2. Разгибание спины на мяче.

Лягте с мячом под животом и бедрами, вытянув ноги за спину (или согнув колени для модификации).

Заведите руки за голову или под подбородок — вы также можете держать руки на мяче, если вам нужна модификация.

Наклонитесь над мячом, а затем задействуйте мышцы нижней части спины, чтобы оторвать грудь от мяча.

Поднимайте спину вверх, пока корпус не выпрямится (не перегибайтесь), затем опустите спину вниз.

Повторите 1 — 3 подхода по 10 — 16 повторений.

3. "Доброе утро" со штангой.

Напрягите верхнюю часть спины и брюшной пресс и сделайте глубокий вдох.

Выдыхайте, сгибаясь в бедрах, отводя бедра назад, а верхнюю часть тела вперед. Остановитесь, когда верхняя часть тела будет почти параллельна полу.

Возвращаясь в исходное положение, делайте вдох.

4. Наклоны с шарниром.

Перенесите вес тела на пятки и отведите бедра назад к стене позади себя, одновременно наклоняясь вперед в бедрах. Подумайте о том, чтобы выставить ягодицы вперед. При выполнении шарнирного соединения дюбель не должен терять контакт с этими тремя точками. Если это произойдет, вы знаете, что выполняете движение неправильно.

Опускайте туловище, пока оно не станет на полпути между вертикалью и параллелью полу. Пауза. Сохраняйте небольшой изгиб в коленях во время фазы опускания и подъема.

Выполните движение в обратном направлении, напрягая ягодичные мышцы и толкая бедра вперед и вверх, чтобы вернуться в исходное положение.

5. Становая тяга.

Расположите ноги на ширине плеч. Когда вы поднимаете штангу, она проходит близко к голеням и может даже задеть их.

Стабилизируйте мышцы живота, напрягая их.

Приседайте, сгибая ноги в коленях.

Возьмитесь за перекладину сразу за линией колен сверху или смешанным хватом.

Поднимите штангу, отталкиваясь ногами от колен вверх.

Перекладина должна почти касаться голеней и располагаться на уровне бедер, когда вы достигнете полного роста. Отведите плечи назад как можно больше, не наклоняясь назад.

Опустите штангу на пол обратным движением, обеспечивая прямую спину.

Повторяйте желаемое количество раз.