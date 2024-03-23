Упражнения, которые помогут вам избавиться от боли в пояснице и укрепить мышцы

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Лучшие упражнения для поясницы

3:21
Спорт

В идеале упражнения для нижней части спины должны быть нацелены на все мышцы нижней части спины по обе стороны позвоночника. Сюда входят выпрямляющие мышцы спины и ягодичные мышцы (ягодицы). Также важно прорабатывать остальную часть спины, включая латы и верхнюю часть спины. Перейдем к упражнениям.

Лучшие упражнения для поясницы
Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

1. Растяжка спины.

  • Напрягите мышцы брюшного пресса, держа руки сложенными и поддерживая тело в горизонтальном положении. Убедитесь, что лодыжки хорошо зафиксированы.
  • Медленно прогибайтесь в талии, пока верхняя часть тела не окажется под углом 90 градусов к нижней. Избегайте выгибания нижней части спины и напрягайте ягодичные мышцы вверху.
  • Примите исходное положение и слегка потянитесь вверх, чтобы спина находилась в гиперэкстензии. Избегайте выгибания поясницы и напрягайте ягодичные мышцы вверху.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

2. Разгибание спины на мяче.

  • Лягте с мячом под животом и бедрами, вытянув ноги за спину (или согнув колени для модификации).
  • Заведите руки за голову или под подбородок — вы также можете держать руки на мяче, если вам нужна модификация.
  • Наклонитесь над мячом, а затем задействуйте мышцы нижней части спины, чтобы оторвать грудь от мяча.
  • Поднимайте спину вверх, пока корпус не выпрямится (не перегибайтесь), затем опустите спину вниз.
  • Повторите 1 — 3 подхода по 10 — 16 повторений.

3. "Доброе утро" со штангой.

  • Напрягите верхнюю часть спины и брюшной пресс и сделайте глубокий вдох.
  • Выдыхайте, сгибаясь в бедрах, отводя бедра назад, а верхнюю часть тела вперед. Остановитесь, когда верхняя часть тела будет почти параллельна полу.
  • Возвращаясь в исходное положение, делайте вдох.

4. Наклоны с шарниром.

  • Перенесите вес тела на пятки и отведите бедра назад к стене позади себя, одновременно наклоняясь вперед в бедрах. Подумайте о том, чтобы выставить ягодицы вперед. При выполнении шарнирного соединения дюбель не должен терять контакт с этими тремя точками. Если это произойдет, вы знаете, что выполняете движение неправильно.
  • Опускайте туловище, пока оно не станет на полпути между вертикалью и параллелью полу. Пауза. Сохраняйте небольшой изгиб в коленях во время фазы опускания и подъема.
  • Выполните движение в обратном направлении, напрягая ягодичные мышцы и толкая бедра вперед и вверх, чтобы вернуться в исходное положение.

5. Становая тяга.

  • Расположите ноги на ширине плеч. Когда вы поднимаете штангу, она проходит близко к голеням и может даже задеть их.
  • Стабилизируйте мышцы живота, напрягая их.
  • Приседайте, сгибая ноги в коленях.
  • Возьмитесь за перекладину сразу за линией колен сверху или смешанным хватом.
  • Поднимите штангу, отталкиваясь ногами от колен вверх.
  • Перекладина должна почти касаться голеней и располагаться на уровне бедер, когда вы достигнете полного роста. Отведите плечи назад как можно больше, не наклоняясь назад.
  • Опустите штангу на пол обратным движением, обеспечивая прямую спину.
  • Повторяйте желаемое количество раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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