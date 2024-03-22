Олимпийская чемпионка Щербакова провела эфир во время операции

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова показала, как прошла ее операция. Видео с операционного стола она опубликовала в соцсетях.
"Я лежу в операционной. Я успела поплакать чуть-чуть, но уже все хорошо, потому что волшебный препарат начинает действовать. У меня очень классный "лук". Врачи не разрешили смотреть на мою ногу", — говорила спортсменка на видео с операции.
Также Щербакова заявила, что это ее самый неожиданный влог.
Напомним, что Анна Щербакова взяла золото Олимпиады-2022 в женском одиночном катании. Второе место тогда досталось Александре Трусовой.
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