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Медвежий кроль. Правильная форма и распространенные ошибки

Как выполнять медвежий кроль?

Спорт

Для упражнения "медвежий кроль" не требуется никакого оборудования, но вам нужно широкое открытое пространство для передвижения. Идеально подходит открытое пространство. Также подойдут внутренние помещения, такие как тренажерный зал или теннисный корт.

Как выполнять медвежий кроль?
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Правила выполнения:

  • Начните медвежий кроль в положении отжимания. Руки находятся под плечами, спина сильная, и ваше ядро задействовано. Ноги должны быть на расстоянии бедер друг от друга, так, чтобы пятки не касались пола.
  • Двигайтесь вперед, одновременно двигая правой рукой и левой ногой в ползком движении. Ваши колени никогда не касаются земли.
  • Переключитесь на другую сторону сразу после перенесения веса на правую руку и левую ногу, перемещая левую руку и правую ногу вперед.
  • Продолжайте движение ползком, продвигаясь вперед на желаемое количество шагов или дистанцию.

Преимущества медвежьего кроля.

Выполняя медвежий кроль, вы задействуете практически все мышцы тела. Это упражнение прорабатывает плечи (дельтовидные мышцы), грудь и спину, ягодичные мышцы, четырехглавую мышцу, подколенные сухожилия и сердечник. Регулярно выполняйте медвежий кроль, и вы сможете развить силу и выносливость всего тела. А также улучшить осознание тела, двигательные навыки и сжигать калории. И даже повысить вашу зрительную бдительность, навыки слушания и рабочую память.

Распространенные ошибки.

Избегайте этих распространенных ошибок, чтобы медвежий обход был безопасным и эффективным.

Слишком высокие бедра. Чтобы не поднимать бедра слишком сильно, представьте, что во время движения вы удерживаете чашу с водой на пояснице.

Прогиб спины. Если вам трудно сохранять твердую осанку при движении вперед, просто сделайте несколько шагов вперед и постепенно добавляйте шаги по мере того, как вы становитесь сильнее.

Слишком много движений из стороны в сторону. Если вы заметили, что ваши ноги разъезжаются в стороны, чтобы ползти вперед, возможно, вы делаете слишком большие шаги.

 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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