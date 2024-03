Медвежий кроль. Правильная форма и распространенные ошибки

Для упражнения "медвежий кроль" не требуется никакого оборудования, но вам нужно широкое открытое пространство для передвижения. Идеально подходит открытое пространство. Также подойдут внутренние помещения, такие как тренажерный зал или теннисный корт.

Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license