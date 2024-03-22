Глава ПАСЕ призвал не допускать россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024

Председатель ПАСЕ выступил против участия спортсменов РФ в Олимпийских играх-2024

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Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что против участия спортсменов из Российской Федерации и Беларуси в Олимпийских играх-2024.

Фото: maxpixel.net

Отметим, что соревнования пройдут в Париже.

"Участие России и Белоруссии оскорбит украинских спортсменов, многие из которых не могут заниматься из-за разрушенной спортивной инфраструктуры", — цитирует предсдателя ПАСЕ пресс-служба ассамблеи.

Кроме того, Русопулос выразил сожаления о том, что МОК не прислушался к его призыву.

19 марта исполком МОК решил не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, еще россиян исключат из медальной таблицы.

Ранее Евгений Плющенко призвал спортсменов не байкотировать Олимпийские игры.