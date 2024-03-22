Глава ПАСЕ призвал не допускать россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024

Председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что против участия спортсменов из Российской Федерации и Беларуси в Олимпийских играх-2024.
Отметим, что соревнования пройдут в Париже.
"Участие России и Белоруссии оскорбит украинских спортсменов, многие из которых не могут заниматься из-за разрушенной спортивной инфраструктуры", — цитирует предсдателя ПАСЕ пресс-служба ассамблеи.
Кроме того, Русопулос выразил сожаления о том, что МОК не прислушался к его призыву.
19 марта исполком МОК решил не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, еще россиян исключат из медальной таблицы.
Ранее Евгений Плющенко призвал спортсменов не байкотировать Олимпийские игры.
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