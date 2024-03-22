Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на пятницу первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Пятница

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Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц.

Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License

День 5. Модифицированное отжимание с касанием плеч.

Начните с измененного положения планки, поставив руки прямо под плечи и поставив колени на пол. Упритесь кончиками пальцев ног в пол.

Задействуйте кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Зафиксируйте мышцы бедер, отведя плечи вниз и от ушей. Разведите локти в стороны, чтобы руки образовали угол 45 градусов к телу.

Медленно опускайте корпус и остановитесь на высоте 3 дюймов над полом. Держите кор задействованным на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до колен.

Оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться в исходное положение.

Удерживая левую руку опущенной на пол и задействованной кора, поднимите правую руку вверх и быстро коснитесь левого плеча, затем опустите ее обратно на пол. Повторите с противоположной стороны. Это одно повторение.

Сделайте 15 повторений.