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Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на пятницу первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Пятница

1:13
Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц.

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Пятница
Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License

День 5. Модифицированное отжимание с касанием плеч.

  • Начните с измененного положения планки, поставив руки прямо под плечи и поставив колени на пол. Упритесь кончиками пальцев ног в пол.
  • Задействуйте кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Зафиксируйте мышцы бедер, отведя плечи вниз и от ушей. Разведите локти в стороны, чтобы руки образовали угол 45 градусов к телу.
  • Медленно опускайте корпус и остановитесь на высоте 3 дюймов над полом. Держите кор задействованным на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до колен.
  • Оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Удерживая левую руку опущенной на пол и задействованной кора, поднимите правую руку вверх и быстро коснитесь левого плеча, затем опустите ее обратно на пол. Повторите с противоположной стороны. Это одно повторение.
  • Сделайте 15 повторений.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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