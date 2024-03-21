Что такое кроссфит, и какие есть преимущества и недостатки у таких тренировок

Кроссфит — это функциональный тренинг. Он создан так, чтобы вызывать большую адаптивную реакцию в организме. Спортсмен в итге приобретает полное и равномерное развитие тела.
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Особенностью кроссфита является отказ от определенной направленности. Сочетание нескольких видов спорта, например, тяжелая атлетика, гимнастика, бег, поднятие гирь, плавание обеспечивает сразу несколько видов тренировок за один день, позволяя разнообразить и улучшить ваши занятия спортом. Кроссфит можно легко адаптировать для людей с разным уровнем физической подготовки.
Основные правила тренировок:
Максимальная интенсивность в каждой тренировке;
Чем чаще вы тренируетесь, тем лучше;
Минимальный отдых между упражнениями (а лучше — его полное отсутствие);
Изменение направления нагрузок на каждом занятии.
Основные преимущества кроссфита:
Развитие силы воли. Умение преодолевать себя, делать невозможное — обязательное качество для настоящего спортсмена.
Трансформация тела. Высокая интенсивность упражнений позволяет легко сбросить вес.
Максимальный эффект за короткое время.
Возможность тренировок как в группе, так и индивидуально.
Развитие выносливости и силы. Приверженцы кроссфита обладают рельефными и упругими мышцами, четким рисунком вен и выраженной мышечной силой.
Никаких возрастных ограничений.
Основные недостатки кроссфита:
Экстремальные нагрузки, которые новичок получает практически на первом занятии.
Повышенная травматичность
Риск сердечно-сосудистых осложнений.
Опираясь на эти данные, вам самим нужно принять решение, следует ли заниматься кроссфитом.
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