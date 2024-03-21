Что такое кроссфит, и какие есть преимущества и недостатки у таких тренировок

Что такое CrossFit?

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кроссфит — это функциональный тренинг. Он создан так, чтобы вызывать большую адаптивную реакцию в организме. Спортсмен в итге приобретает полное и равномерное развитие тела.

Фото: flickr.com by Rose Physical Therapy Group from United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Особенностью кроссфита является отказ от определенной направленности. Сочетание нескольких видов спорта, например, тяжелая атлетика, гимнастика, бег, поднятие гирь, плавание обеспечивает сразу несколько видов тренировок за один день, позволяя разнообразить и улучшить ваши занятия спортом. Кроссфит можно легко адаптировать для людей с разным уровнем физической подготовки.

Основные правила тренировок:

Максимальная интенсивность в каждой тренировке;

Чем чаще вы тренируетесь, тем лучше;

Минимальный отдых между упражнениями (а лучше — его полное отсутствие);

Изменение направления нагрузок на каждом занятии.

Основные преимущества кроссфита:

Развитие силы воли. Умение преодолевать себя, делать невозможное — обязательное качество для настоящего спортсмена.

Трансформация тела. Высокая интенсивность упражнений позволяет легко сбросить вес.

Максимальный эффект за короткое время.

Возможность тренировок как в группе, так и индивидуально.

Развитие выносливости и силы. Приверженцы кроссфита обладают рельефными и упругими мышцами, четким рисунком вен и выраженной мышечной силой.

Никаких возрастных ограничений.

Основные недостатки кроссфита:

Экстремальные нагрузки, которые новичок получает практически на первом занятии.

Повышенная травматичность

Риск сердечно-сосудистых осложнений.

Опираясь на эти данные, вам самим нужно принять решение, следует ли заниматься кроссфитом.