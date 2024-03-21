Вице-премьер РФ сказал, что МОК, создавая новый гимн для нейтральных атлетов, пытается сделать условия неприемлемыми для спортсменов России

Чернышенко. МОК пытается сделать условия допуска на Олимпиаду неприемлемыми

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

МОК заявил, что был утвержден флаг и гимн для нейтральных атлетов. Джеймс Маклауд, который занимает пост директора в департаменте по связям с национальными олимпийскими комитетами, считает, что эта атрибутика позволит спортсменам почувствовать себя достойно.

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С этим мнением не согласен Дмитрий Чернышенко, который занимает пост вице-премьера РФ. Он считает, что МОК всячески пытается создать недопустимые условия для атлетов из России. Вице-премьер обвинил международную систему управления спортом в том, что она работает на интересы других стран, капиталистов.

Чернышенко добавил, что такое поведение не устраивает никого в мире и долго так продолжаться не может. Он сказал, что спортсмены должны, если захотят, соревноваться на конструктивной, равноправной основе.

Напомним, что 19 марта в МОК сообщили, что спортсменов из России и Белоруссии не допустят до открытия Олимпиады-2024. А если атлеты победят в соревнованиях, их будут награждать под специально созданный гимн без слов.