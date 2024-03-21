Чернышенко выразил мнение, что спортсмены, получившие приглашение на Олимпийские игры в Париже, скорее всего, должны ехать

Чернышенко ответил, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде 2024

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Российским спортсменам, которые получили приглашение на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, рекомендуется принять участие в соревнованиях. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с журналистами.

Фото: flickr.com by Sam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чернышенко отметил, что условия, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями, делают практически невозможным участие большинства российских спортсменов. Однако есть несколько видов спорта, где у спортсменов остается шанс, и окончательное решение о их участии должны принять национальные федерации и Олимпийский комитет России. Чернышенко подчеркнул, что если у спортсменов появится возможность, то, возможно, им стоит принять это предложение.

Он также отметил, что оценку участия в Олимпиаде должны дать сами спортсмены. Если МОК объявит об отмене условий, по которым спортсмены должны осудить свою страну или отказаться от участия, то юридических препятствий для их участия не будет. Вице-премьер РФ добавил, что официальные лица не будут допущены к соревнованиям, и запрещена демонстрация официальных символов России и Белоруссии.

В декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже под нейтральным статусом, но не во всех командных соревнованиях. Лица, связанные с военными действиями или органами безопасности, также будут отстранены от участия. Российских атлетов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады, и вопрос их участия в церемонии закрытия пока не решен. При победе российских и белорусских спортсменов им будет вручена медаль под специально подобранную музыку без слов. На данный момент на Олимпиаду уже прошли отбор 12 российских и 7 белорусских спортсменов.