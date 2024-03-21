Чрезмерные физические нагрузки не сделают организм более здоровым: из-за этого у человека могут начаться воспаления

Эксперт и семейный врач Светлана Артемова рассказала о главных причинах возникновения хронического воспаления в организме.
Эксперт подчеркнула, что одной из таких причин является неправильное лечение острого заболевания, которое может привести к его переходу в хроническую форму.
Помимо этого, сам пациент также может повлиять на развитие воспаления в своем организме. Одной из основных причин хронического воспаления является недостаток движения (гиподинамия) и чрезмерные физические нагрузки.
По словам врача, непрерывное движение помогает вырабатывать противовоспалительные факторы, которые способны справиться с проблемами в сосудах.
С другой стороны, избыточные физические нагрузки также могут стать причиной хронического воспаления, пишет Газета.Ru.
"Среди причин — чрезмерные физические нагрузки. Например, последние десять лет особенно мужчины активно увлекаются марафонами, триатлоном, абсолютно не учитывая базовый уровень своей подготовки, возможности организма. Перегрузки спортивные — это оксидативный стресс", — сказала Артемова.
Перегрузки могут привести к оксидативному стрессу и повреждению клеточных мембран, отметила терапевт.
Артемова также отметила, что употребление сахаров, быстрых углеводов и фастфуда может стать причиной развития хронического воспаления. Эти продукты вызывают резкий скачок уровня сахара и инсулинa в крови, что приводит к голоду и чрезмерному питанию. Это приводит к набору лишнего веса, в том числе в области живота, и может вызвать инсулинорезистентность.
Врач рекомендует уделять внимание питанию, богатому клетчаткой, так как она является пребиотиком, необходимым для здоровья кишечника и микробиоты. Рацион должен предпочтительно включать пищевые продукты, благоприятные для микробиоты, чтобы поддерживать здоровье организма.
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