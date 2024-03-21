Чрезмерные физические нагрузки не сделают организм более здоровым: из-за этого у человека могут начаться воспаления

Терапевт Артемова предупредила, что спортивные перегрузки могут стать причиной хронических воспалений

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперт и семейный врач Светлана Артемова рассказала о главных причинах возникновения хронического воспаления в организме.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт подчеркнула, что одной из таких причин является неправильное лечение острого заболевания, которое может привести к его переходу в хроническую форму.

Помимо этого, сам пациент также может повлиять на развитие воспаления в своем организме. Одной из основных причин хронического воспаления является недостаток движения (гиподинамия) и чрезмерные физические нагрузки.

По словам врача, непрерывное движение помогает вырабатывать противовоспалительные факторы, которые способны справиться с проблемами в сосудах.

С другой стороны, избыточные физические нагрузки также могут стать причиной хронического воспаления, пишет Газета.Ru.

"Среди причин — чрезмерные физические нагрузки. Например, последние десять лет особенно мужчины активно увлекаются марафонами, триатлоном, абсолютно не учитывая базовый уровень своей подготовки, возможности организма. Перегрузки спортивные — это оксидативный стресс", — сказала Артемова.

Перегрузки могут привести к оксидативному стрессу и повреждению клеточных мембран, отметила терапевт.

Артемова также отметила, что употребление сахаров, быстрых углеводов и фастфуда может стать причиной развития хронического воспаления. Эти продукты вызывают резкий скачок уровня сахара и инсулинa в крови, что приводит к голоду и чрезмерному питанию. Это приводит к набору лишнего веса, в том числе в области живота, и может вызвать инсулинорезистентность.

Врач рекомендует уделять внимание питанию, богатому клетчаткой, так как она является пребиотиком, необходимым для здоровья кишечника и микробиоты. Рацион должен предпочтительно включать пищевые продукты, благоприятные для микробиоты, чтобы поддерживать здоровье организма.