Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, российская фигуристка Анна Щербакова обратилась к своим поклонникам через свою страничку в Telegram, чтобы сообщить о своём текущем состоянии после перенесённой операции на ноге.
Щербакова поделилась, что она постепенно начинает ощущать улучшение и выразила благодарность всем, кто высказал добрые слова и выразил поддержку.
Спортсменка добавила, что теперь ей предстоит реабилитационный период.
"Всем привет! Со мной всё хорошо, за меня можно больше не переживать. Потихонечку прихожу в себя, спасибо ещё раз за ваши добрые слова и пожелания. Меня ждёт восстановление", — написала Щербакова в своём телеграм-канале.
Ранее фигуристка сообщила о необходимости процедуры хирургического вмешательства из-за проблем с голеностопом.
Несмотря на то, что официального заявления об окончании своей спортивной карьеры Анна Щербакова не делала, она не участвовала в соревнованиях в текущем сезоне.
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в Пекине и победила на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.