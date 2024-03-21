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Анна Щербакова сообщила поклонникам, что перенесла операцию на голеностопе

Фигуристка Щербакова рассказала, что после операции на голеностопе "потихоньку приходит в себя"

1:10
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, российская фигуристка Анна Щербакова обратилась к своим поклонникам через свою страничку в Telegram, чтобы сообщить о своём текущем состоянии после перенесённой операции на ноге.

Фигуристка Щербакова рассказала, что после операции на голеностопе "потихоньку приходит в себя"
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Щербакова поделилась, что она постепенно начинает ощущать улучшение и выразила благодарность всем, кто высказал добрые слова и выразил поддержку.

Спортсменка добавила, что теперь ей предстоит реабилитационный период.

"Всем привет! Со мной всё хорошо, за меня можно больше не переживать. Потихонечку прихожу в себя, спасибо ещё раз за ваши добрые слова и пожелания. Меня ждёт восстановление", — написала Щербакова в своём телеграм-канале.

Ранее фигуристка сообщила о необходимости процедуры хирургического вмешательства из-за проблем с голеностопом.

Несмотря на то, что официального заявления об окончании своей спортивной карьеры Анна Щербакова не делала, она не участвовала в соревнованиях в текущем сезоне.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в Пекине и победила на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Пекин-2022 | Анна Щербакова. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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