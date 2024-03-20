Можно ли похудеть, если ходить по лестнице? Рассказываем, как это делать правильно

Лестница — это всегда доступный и, главное, бесплатный тренажёр, с помощью которого можно отлично тренироваться и эффективно худеть. Главное — делать это с умом, помня о правилах, о которых напоминает Sport24.
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Подберите комфортную обувь, предпочтительно кроссовки с упругой подошвой. Это поможет смягчить удары и уменьшить нагрузку на суставы.
Перед тренировкой не забудьте провести разминку, уделяя особое внимание суставам, ногам и спине. Разминка поможет разогреть мышцы и подготовить их к физической активности.
Варьируйте интенсивность тренировки. Начните с медленного темпа и постепенно увеличивайте нагрузку к середине тренировки, а затем замедляйте темп за последние 5-6 минут. Если вы планируете часовую тренировку, следуйте этой схеме.
Начните с подъёма на два-три этажа и постепенно увеличивайте количество пролетов по мере улучшения физической формы. Постарайтесь наступать на ступеньки всей подошвой и сохранять прямую осанку. Если возможно, избегайте держаться за перила.
Время передышек лучше использовать на спуске, а не на подъёме. Это поможет поддерживать более интенсивную тренировку. Дышите ровно: вдыхайте носом, выдыхайте ртом.
Следите за пульсом. Рекомендуется поддерживать пульс в зоне 130-140 ударов в минуту для эффективного похудения.
При начале тренировок ограничьтесь 20-30 минутами и постепенно увеличивайте продолжительность до часа по мере улучшения своей физической формы. Помните, что перед началом новой тренировочной программы лучше проконсультироваться с врачом или тренером, чтобы убедиться, что такая тренировка безопасна и подходит именно вам.
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