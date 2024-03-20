Канадская фигуристка Гиллес утверждает, что их олимпийская бронза стала жертвой ради "чистого" катания

Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес обсудила решение ISU по поводу вручения бронзовой медали командным соревнованиям Олимпийских игр в Пекине 2022 года команде России.

Фото: flickr.com by Chika Ezechi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гиллес подчеркнула, что каждый спортсмен имеет свой подход к данной ситуации. По словам канадки, для неё и её партнера Поля Пуарье важно двигаться вперед и не задерживаться на разочарованиях.

Гиллес также отметила, что решение федерации фигурного катания Канады бороться за бронзу является захватывающим, поскольку это касается всех спортсменов, которые всегда были честными и чистыми.

"Оно (решение) касается всех спортсменов, которые были чистыми с детства. Сейчас это нечто большее, чем просто бронзовая медаль на Олимпиаде, речь идёт о человеческих жертвах, которые каждый из нас, канадцев, принёс, чтобы стать чистым спортсменом", — сказала Гиллес, которую цитирует Reuters.

Фигуристка добавила, что одобряет такой подход Канады, заверив, что сама олимпийская медаль в данный момент имеет для неё второстепенное значение.