Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Амстердам ведет борьбу с "вредными" туристами
Эксперты рассказали, как работает онкостраховка и зачем она нужна
Тренер Сербии Стойкович считает, что сборная России похожа на Данию и Англию
Налоговая служба вернет россиянам десятки тысяч рублей из сбережений
Невозможно удержаться: что за лепёшку уплетает Нина в "Кавказской пленнице"
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Канадская фигуристка Гиллес утверждает, что их олимпийская бронза стала жертвой ради "чистого" катания

Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов

1:07
Спорт

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес обсудила решение ISU по поводу вручения бронзовой медали командным соревнованиям Олимпийских игр в Пекине 2022 года команде России.

Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Фото: flickr.com by Chika Ezechi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гиллес подчеркнула, что каждый спортсмен имеет свой подход к данной ситуации. По словам канадки, для неё и её партнера Поля Пуарье важно двигаться вперед и не задерживаться на разочарованиях.

Гиллес также отметила, что решение федерации фигурного катания Канады бороться за бронзу является захватывающим, поскольку это касается всех спортсменов, которые всегда были честными и чистыми.

"Оно (решение) касается всех спортсменов, которые были чистыми с детства. Сейчас это нечто большее, чем просто бронзовая медаль на Олимпиаде, речь идёт о человеческих жертвах, которые каждый из нас, канадцев, принёс, чтобы стать чистым спортсменом", — сказала Гиллес, которую цитирует Reuters.

Фигуристка добавила, что одобряет такой подход Канады, заверив, что сама олимпийская медаль в данный момент имеет для неё второстепенное значение.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить" Любовь Степушова Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться Дмитрий Плотников
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Последние материалы
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить"
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников