Упражнения для растяжки на работе, чтобы повысить результативность в тренажерном зале

Вот несколько лучших растяжек, которые можно выполнять на работе, чтобы добиться большего успеха в тренажерном зале.
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1. Дыхательные упражнения.
Глубоко вдохните через нос. Медленно считайте в уме, чтобы отследить, сколько секунд вы можете комфортно дышать. Если вы можете легко сосчитать до восьми, сохраняйте этот темп неизменным. Если вы можете легко сосчитать до трех, сохраняйте этот темп неизменным.
Медленно выдыхайте через рот. Старайтесь считать до того же числа, до которого вы считаете на вдохах.
Начните с 5 или 10 вдохов в удобном для вас темпе. Постепенно увеличивайте продолжительность вдохов и выдохов по желанию.
2. Разминка для плеч.
Сядьте или встаньте прямо, грудь приподнята, а плечи удобно расслаблены. Держите их опущенными и подальше от ушей.
Согните руки в локтях и переплетите пальцы за головой.
Поднимите глаза к небу, чтобы поднять грудь и широко разведите локти. Сделайте глубокий вдох, пока вы здесь.
Затем посмотрите вниз, на свой живот, прижмите подбородок к груди и сведите локти перед лицом. Полностью выдохните здесь в этом положении.
Повторяйте эти шаги в ритме вашего дыхания столько раз, сколько вам нужно.
Когда вы будете готовы, вы можете опустить руки, расслабить плечи и грудь и дышать естественно.
3. Скручивание туловища.
Встаньте, расставив ноги на ширину бедер. Вытяните пальцы ног вперед и слегка согните ноги в коленях.
Согните руки в локтях и разведите предплечья примерно под углом 90 градусов.
Вращайте ягодицами и туловищем из стороны в сторону, сохраняя устойчивость бедер. В зависимости от желаемого уровня интенсивности, вы можете держать ноги расставленными или повернуть ступни и повернуть голову и шею для поворота всего тела.
Включите в это движение свое дыхание, вдыхая и выдыхая, когда вы водите руками из стороны в сторону.
Двигайтесь намеренно и обдуманно, а не быстро раскачивайтесь из стороны в сторону. Обязательно плавно замедляйтесь и остановитесь, пока не почувствуете головокружение.
4. Поза горы.
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, пальцы ног направлены вперед. Пусть ваши руки будут опущены по бокам. Сделайте несколько глубоких вдохов здесь.
Когда будете готовы, поднимите руки над головой. Поверните ладони друг к другу и поднимите кончики пальцев к небу. Уделите время дыханию здесь и обратите внимание, где вы можете одновременно расслабить свое тело и удлинить конечности. Это может быть упражнение на руках, плечах, груди, животе, бедрах, ногах или ступнях.
Держите ладони параллельно друг другу и плавно разводите обе руки в стороны, двигаясь слева направо, затем вперед и назад в своем собственном темпе.
Вы можете выполнять это упражнение столько, сколько захотите, следя за ритмом своего дыхания. В любой момент вы можете опустить руки и дышать естественно.
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