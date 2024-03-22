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Упражнения для растяжки на работе, чтобы повысить результативность в тренажерном зале

Как размяться во время работы? Растяжка сидя за столом

3:11
Спорт

Вот несколько лучших растяжек, которые можно выполнять на работе, чтобы добиться большего успеха в тренажерном зале.

Как размяться во время работы? Растяжка сидя за столом
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

1. Дыхательные упражнения.

  • Глубоко вдохните через нос. Медленно считайте в уме, чтобы отследить, сколько секунд вы можете комфортно дышать. Если вы можете легко сосчитать до восьми, сохраняйте этот темп неизменным. Если вы можете легко сосчитать до трех, сохраняйте этот темп неизменным.
  • Медленно выдыхайте через рот. Старайтесь считать до того же числа, до которого вы считаете на вдохах.
  • Начните с 5 или 10 вдохов в удобном для вас темпе. Постепенно увеличивайте продолжительность вдохов и выдохов по желанию.

2. Разминка для плеч.

  • Сядьте или встаньте прямо, грудь приподнята, а плечи удобно расслаблены. Держите их опущенными и подальше от ушей.
  • Согните руки в локтях и переплетите пальцы за головой.
  • Поднимите глаза к небу, чтобы поднять грудь и широко разведите локти. Сделайте глубокий вдох, пока вы здесь.
  • Затем посмотрите вниз, на свой живот, прижмите подбородок к груди и сведите локти перед лицом. Полностью выдохните здесь в этом положении.
  • Повторяйте эти шаги в ритме вашего дыхания столько раз, сколько вам нужно.
  • Когда вы будете готовы, вы можете опустить руки, расслабить плечи и грудь и дышать естественно.

3. Скручивание туловища.

  • Встаньте, расставив ноги на ширину бедер. Вытяните пальцы ног вперед и слегка согните ноги в коленях.
  • Согните руки в локтях и разведите предплечья примерно под углом 90 градусов.
  • Вращайте ягодицами и туловищем из стороны в сторону, сохраняя устойчивость бедер. В зависимости от желаемого уровня интенсивности, вы можете держать ноги расставленными или повернуть ступни и повернуть голову и шею для поворота всего тела.
  • Включите в это движение свое дыхание, вдыхая и выдыхая, когда вы водите руками из стороны в сторону.
  • Двигайтесь намеренно и обдуманно, а не быстро раскачивайтесь из стороны в сторону. Обязательно плавно замедляйтесь и остановитесь, пока не почувствуете головокружение.

4. Поза горы.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, пальцы ног направлены вперед.
    Пусть ваши руки будут опущены по бокам. Сделайте несколько глубоких вдохов здесь.
  • Когда будете готовы, поднимите руки над головой. Поверните ладони друг к другу и поднимите кончики пальцев к небу. Уделите время дыханию здесь и обратите внимание, где вы можете одновременно расслабить свое тело и удлинить конечности. Это может быть упражнение на руках, плечах, груди, животе, бедрах, ногах или ступнях.
  • Держите ладони параллельно друг другу и плавно разводите обе руки в стороны, двигаясь слева направо, затем вперед и назад в своем собственном темпе.
  • Вы можете выполнять это упражнение столько, сколько захотите, следя за ритмом своего дыхания. В любой момент вы можете опустить руки и дышать естественно.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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