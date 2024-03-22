Несколько советов, которые помогут вам правильно начать свое путешествие в фитнесе

Начинать что-то новое может быть страшно, особенно когда чувствуешь, что неизвестность подстерегает за каждым углом. К счастью, фитнес не обязательно должен быть метафорическим монстром под кроватью для начинающих любителей фитнеса. Вот вам несколько советов, которые помогут начать.
1. Не забывайте о своих "Почему”.
Запишите свою цель в записке и прикрепите ее к зеркалу в ванной (или к тому месту, куда вы чаще всего смотрите).
2. Приведи друга.
Интенсивную тренировку легче переносить с другом, поэтому подумайте о том, чтобы попробовать что-то новое рядом с приятелем.
3. Пейте достаточно воды.
4. Возьмите несколько дней отдыха.
Уменьшайте болезненность с помощью низкоинтенсивных тренировок, таких как ходьба или йога, в выходные дни.
5. Правильное питание.
Здоровое питание у всех разное. Если вы не уверены в рекомендуемом рационе, проконсультируйтесь с врачом.
6. Ешьте больше белка.
Наращивайте мышечную массу, добавляя протеиновый порошок в свой ежедневный коктейль.
7. Удобная форма.
Прежде всего, приобретите мягкие носки и подходящую обувь.
8. Избавьтесь от своего эгоизма.
Не сравнивайте свои тренировки с чьими-либо еще.
9. Выбирайте тренировки, которые вам нравятся.
Подходите к тренировкам творчески.
10. Придерживайтесь своего плана.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро начать заниматься фитнесом.
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