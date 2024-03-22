Несколько советов, которые помогут вам правильно начать свое путешествие в фитнесе

Как начать заниматься фитнесом?

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Начинать что-то новое может быть страшно, особенно когда чувствуешь, что неизвестность подстерегает за каждым углом. К счастью, фитнес не обязательно должен быть метафорическим монстром под кроватью для начинающих любителей фитнеса. Вот вам несколько советов, которые помогут начать.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Не забывайте о своих "Почему”.

Запишите свою цель в записке и прикрепите ее к зеркалу в ванной (или к тому месту, куда вы чаще всего смотрите).

2. Приведи друга.

Интенсивную тренировку легче переносить с другом, поэтому подумайте о том, чтобы попробовать что-то новое рядом с приятелем.

3. Пейте достаточно воды.

4. Возьмите несколько дней отдыха.

Уменьшайте болезненность с помощью низкоинтенсивных тренировок, таких как ходьба или йога, в выходные дни.

5. Правильное питание.

Здоровое питание у всех разное. Если вы не уверены в рекомендуемом рационе, проконсультируйтесь с врачом.

6. Ешьте больше белка.

Наращивайте мышечную массу, добавляя протеиновый порошок в свой ежедневный коктейль.

7. Удобная форма.

Прежде всего, приобретите мягкие носки и подходящую обувь.

8. Избавьтесь от своего эгоизма.

Не сравнивайте свои тренировки с чьими-либо еще.

9. Выбирайте тренировки, которые вам нравятся.

Подходите к тренировкам творчески.

10. Придерживайтесь своего плана.

Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро начать заниматься фитнесом.