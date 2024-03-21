Несколько видов берпи, которые сделают упражнение сложнее, но эффективнее

Выводим берпи на новый уровень. Вариации упражнения

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Итак, как можно сделать берпи, которое уже является комплексным, еще более сложным?

Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Берпи с проходом через грудь.

Встаньте прямо, держа в руках маленький мячик. Ноги выставьте вперед и разведите чуть уже, чем на ширине плеч.

Бросьте мяч наружу обеими руками на уровне груди так, чтобы он влетел прямо в ближайшую стену.

Согните ноги в коленях и пояснице, чтобы опустить тело на землю, положив руки на землю перед собой так, чтобы они были немного шире ширины плеч.

Одним движением вытяните ноги за спину так, чтобы ваше тело приняло положение планки, а пальцы ног одновременно коснулись земли.

Одним движением подожмите ноги под себя так, чтобы обе ступни касались земли одновременно, а ваш вес приходился на подушечки ступней.

Надавите на ступни и выпрямите ноги и спину, чтобы вернуть тело в исходное положение.

Ловите мяч, когда он отскакивает от стенки.

2. Берпи для приседаний.

Сядьте в согнутое положение, согнув поясницу и колени и поставив ступни ровно на пол.

Подпрыгните и вытяните ноги за спиной одним движением так, чтобы ваше тело приняло положение высокой планки, при этом пальцы ног и рук одновременно касаются земли.

Оторвите тело от земли и быстро подожмите ноги под себя одним движением, чтобы ваши руки не касались земли к тому моменту, когда ступни коснутся их.

3. Берпи для альпинистов.

Встаньте прямо, опустив руки и выставив ноги вперед, на расстоянии чуть уже ширины плеч.

Согните ноги в коленях и пояснице, чтобы опустить тело на землю, положив руки на землю перед собой так, чтобы они были немного шире ширины плеч.

Одним движением вытяните ноги за спину так, чтобы ваше тело приняло положение высокой планки, а пальцы ног одновременно коснулись земли.

Выполните движение альпиниста, последовательно подтягивая каждое колено к груди, не позволяя поднятому колену коснуться земли.

Одним движением подожмите ноги под себя так, чтобы обе ступни касались земли одновременно, а ваш вес приходился на подушечки ступней.

Надавите на ступни и выпрямите ноги и спину, чтобы вернуть тело в исходное положение.

4. Берпи для альпинистов на одной ноге.

Встаньте прямо, опустив руки и выставив ноги вперед, на расстоянии чуть уже ширины плеч.

Согните ноги, чтобы опустить тело на землю, положив руки на землю перед собой так, чтобы ладони были немного шире ширины плеч.

Одним движением вытяните ноги за спину так, чтобы ваше тело приняло положение планки, а пальцы ног одновременно коснулись земли.

Оторвите одну ногу от земли, затем согните противоположную ногу в колене, чтобы вытянуть другую ногу вперед к голове, затем назад так, чтобы обе ноги одновременно вернулись в исходное положение.

Одним движением подожмите ноги под себя так, чтобы обе ступни касались земли одновременно, а ваш вес приходился на подушечки ступней.

Надавите на ступни и выпрямите ноги и спину, чтобы вернуть тело в исходное положение.

Повторите движение, используя противоположную ногу для сегмента альпиниста.

Существует еще множество других вариаций берпи, о которых мы расскажем вам позже.