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Несколько видов берпи, которые сделают упражнение сложнее, но эффективнее

Выводим берпи на новый уровень. Вариации упражнения

3:24
Спорт

Итак, как можно сделать берпи, которое уже является комплексным, еще более сложным?

Выводим берпи на новый уровень. Вариации упражнения
Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Берпи с проходом через грудь.

  • Встаньте прямо, держа в руках маленький мячик. Ноги выставьте вперед и разведите чуть уже, чем на ширине плеч.
  • Бросьте мяч наружу обеими руками на уровне груди так, чтобы он влетел прямо в ближайшую стену.
  • Согните ноги в коленях и пояснице, чтобы опустить тело на землю, положив руки на землю перед собой так, чтобы они были немного шире ширины плеч.
  • Одним движением вытяните ноги за спину так, чтобы ваше тело приняло положение планки, а пальцы ног одновременно коснулись земли.
  • Одним движением подожмите ноги под себя так, чтобы обе ступни касались земли одновременно, а ваш вес приходился на подушечки ступней.
  • Надавите на ступни и выпрямите ноги и спину, чтобы вернуть тело в исходное положение.
  • Ловите мяч, когда он отскакивает от стенки.

2. Берпи для приседаний.

  • Сядьте в согнутое положение, согнув поясницу и колени и поставив ступни ровно на пол.
  • Подпрыгните и вытяните ноги за спиной одним движением так, чтобы ваше тело приняло положение высокой планки, при этом пальцы ног и рук одновременно касаются земли.
  • Оторвите тело от земли и быстро подожмите ноги под себя одним движением, чтобы ваши руки не касались земли к тому моменту, когда ступни коснутся их.

3. Берпи для альпинистов.

  • Встаньте прямо, опустив руки и выставив ноги вперед, на расстоянии чуть уже ширины плеч.
  • Согните ноги в коленях и пояснице, чтобы опустить тело на землю, положив руки на землю перед собой так, чтобы они были немного шире ширины плеч.
  • Одним движением вытяните ноги за спину так, чтобы ваше тело приняло положение высокой планки, а пальцы ног одновременно коснулись земли.
  • Выполните движение альпиниста, последовательно подтягивая каждое колено к груди, не позволяя поднятому колену коснуться земли.
  • Одним движением подожмите ноги под себя так, чтобы обе ступни касались земли одновременно, а ваш вес приходился на подушечки ступней.
  • Надавите на ступни и выпрямите ноги и спину, чтобы вернуть тело в исходное положение.

4. Берпи для альпинистов на одной ноге.

  • Встаньте прямо, опустив руки и выставив ноги вперед, на расстоянии чуть уже ширины плеч.
  • Согните ноги, чтобы опустить тело на землю, положив руки на землю перед собой так, чтобы ладони были немного шире ширины плеч.
  • Одним движением вытяните ноги за спину так, чтобы ваше тело приняло положение планки, а пальцы ног одновременно коснулись земли.
  • Оторвите одну ногу от земли, затем согните противоположную ногу в колене, чтобы вытянуть другую ногу вперед к голове, затем назад так, чтобы обе ноги одновременно вернулись в исходное положение.
  • Одним движением подожмите ноги под себя так, чтобы обе ступни касались земли одновременно, а ваш вес приходился на подушечки ступней.
  • Надавите на ступни и выпрямите ноги и спину, чтобы вернуть тело в исходное положение.
  • Повторите движение, используя противоположную ногу для сегмента альпиниста.

Существует еще множество других вариаций берпи, о которых мы расскажем вам позже.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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