Какое количество калорий тратится при ходьбе по лестнице

Ходьба по лестнице является эффективным способом сжигания калорий и укрепления мышц. Это простое упражнение может быть включено в повседневную активность и не требует специального оборудования или похода в спортзал.
Количество калорий, которые сгорают при ходьбе по лестнице, зависит от интенсивности и времени тренировки, сообщает emc-beauty.ru. В среднем, ходьба по лестнице может сжечь от 5 до 10 калорий в минуту. Например, за 10-минутный подъем по лестнице, человек среднего веса (около 70 кг) может сжечь около 50-100 калорий.
Например, если человек преодолевает пять лестничных пролётов пять раз в неделю, его организм тратит на это 302 калории.
По информации Sport24, если целенаправленно ходить по лестнице час, можно потратить 500-600 калорий.
Однако стоит отметить, что можно увеличить количество сжигаемых калорий, увеличивая интенсивность ходьбы и подымаясь быстрее.
Кроме сжигания калорий, ходьба по лестнице также является отличной кардиотренировкой и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Она помогает укрепить мышцы ног и ягодиц и улучшить координацию и равновесие. Более того, подъем по лестнице также способствует укреплению костей и может быть полезным для улучшения общей физической формы.
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