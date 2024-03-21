Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг первой недели

Не важно, занимаетесь ли вы спортом профессионально или только начинаете, попробуйте бросить вызов этому 30-дневному тренингу по отжиманиям от пола. Тогда вы сможете поднять свою форму и качество упражнения на новый уровень.
День 4: Высокая планка с подтягиванием плеч.
Начните в положении лежа на полу. Руки должны располагаться под плечами, колени чуть согнуты, расположены под вашими бедрами. Расстояние между ступнями должно быть равным расстоянию между бедрами.
Поднимите колени над полом, и займите положение планки на прямых руках, вытянув ноги. Сожмите мышцы ягодиц и используйте силу кора. Оттолкнитесь от пола и держитесь прямо, не нарушая линию от головы до стоп.
Оставайтесь держаться на левой руке, с помощью силы кора, вытяните правую руку и коснитесь ею противоположного плеча. Снова расположите правую ладонь на полу. Теперь сделайте тоже самое с левой рукой.
Делайте это упражнение в течении 60 секунд, чередуя руки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ