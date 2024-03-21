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Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Четверг

1:03
Спорт

Не важно, занимаетесь ли вы спортом профессионально или только начинаете, попробуйте бросить вызов этому 30-дневному тренингу по отжиманиям от пола. Тогда вы сможете поднять свою форму и качество упражнения на новый уровень.

День 4: Высокая планка с подтягиванием плеч.

  • Начните в положении лежа на полу. Руки должны располагаться под плечами, колени чуть согнуты, расположены под вашими бедрами. Расстояние между ступнями должно быть равным расстоянию между бедрами.
  • Поднимите колени над полом, и займите положение планки на прямых руках, вытянув ноги. Сожмите мышцы ягодиц и используйте силу кора. Оттолкнитесь от пола и держитесь прямо, не нарушая линию от головы до стоп.
  • Оставайтесь держаться на левой руке, с помощью силы кора, вытяните правую руку и коснитесь ею противоположного плеча. Снова расположите правую ладонь на полу. Теперь сделайте тоже самое с левой рукой.
  • Делайте это упражнение в течении 60 секунд, чередуя руки.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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