На олимпиаде в Париже планируют раздать около 300 тысяч презервативов спортсменам на время соревнований

В преддверии летних Олимпийских игр в Париже организаторы приготовили внушительный запас средств контрацепции для спортсменов. Согласно сообщениям, атлетам будет предоставлено около 300 тысяч презервативов, что эквивалентно двум изделиям на каждого участника соревнований ежедневно.
Олимпийская деревня примет порядка 9 тысяч спортсменов в конце июля.
Помимо обеспечения средствами защиты, организаторы позаботились о комфорте и питании атлетов. В номерах будут установлены кровати с картонными каркасами, способными выдержать вес до 250 кг. В Олимпийской деревне также разместится шведский стол длиной более 350 метров, где будут представлены блюда со всего мира. Однако шампанское на территории деревни разливаться не будет.
На предыдущих Олимпийских играх в Токио в 2021 году планировалось распространить около 150 тысяч презервативов, но спортсменам рекомендовалось забрать их домой из-за строгих мер социального дистанцирования, введенных в связи с пандемией коронавируса. На зимних Играх в Пекине в 2022 году традиция предоставления средств контрацепции была продолжена, несмотря на сохранение антикоронавирусных ограничений.
Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа текущего года.
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