На олимпиаде в Париже планируют раздать около 300 тысяч презервативов спортсменам на время соревнований

Олимпиада в Париже продолжит традицию раздачи средств контрацепции спортсменам

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

В преддверии летних Олимпийских игр в Париже организаторы приготовили внушительный запас средств контрацепции для спортсменов. Согласно сообщениям, атлетам будет предоставлено около 300 тысяч презервативов, что эквивалентно двум изделиям на каждого участника соревнований ежедневно.

Фото: flickr.com by Sam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Олимпийская деревня примет порядка 9 тысяч спортсменов в конце июля.

Помимо обеспечения средствами защиты, организаторы позаботились о комфорте и питании атлетов. В номерах будут установлены кровати с картонными каркасами, способными выдержать вес до 250 кг. В Олимпийской деревне также разместится шведский стол длиной более 350 метров, где будут представлены блюда со всего мира. Однако шампанское на территории деревни разливаться не будет.

На предыдущих Олимпийских играх в Токио в 2021 году планировалось распространить около 150 тысяч презервативов, но спортсменам рекомендовалось забрать их домой из-за строгих мер социального дистанцирования, введенных в связи с пандемией коронавируса. На зимних Играх в Пекине в 2022 году традиция предоставления средств контрацепции была продолжена, несмотря на сохранение антикоронавирусных ограничений.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа текущего года.