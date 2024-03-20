Суд ЕС удалил бывшего пилота "Формулы-1" Никиту Мазепина из санкционных списков

Экс-пилота "Формулы-1" Никиту Мазепина убрали из санкционных списков

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Суд Евросоюза постановил снять с экс-пилота "Формулы-1" Никиты Мазепина все санкции.

Фото: wikimapia by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Российского гонщика включили в санкционные списки два года назад. Якобы он имел общие дела с российским бизнесменом, у которого есть влияние и связи, Дмитрием Мазепиным. Последний же является отцом гонщика. Год назад Никита Мазепин оспорил в суде санкции.

Кстати, предприниматель Дмитрий Мазепин из-за конфликта РФ с Украиной попал под санкции всех стран ЕС.