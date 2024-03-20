Мария Истомина одержала победу в командном спринте на ЧР по лыжным гонкам и назвала это отличным подарком на день рождения

Мария Истомина вместе с чемпионкой Олимпийских игр Вероникой Степановой одержала победу в командном спринте по лыжным гонкам на чемпионате России. Она назвала это достижение отличным подарком на день рождения.
20 марта Истоминой исполнилось 27 лет, и в этот же день она участвовала в командных соревнованиях по лыжным гонкам в составе сборной Архангельской области.
Лыжница сказала, что соревнования были сложными. Но результат ей очень понравился. Она похвалила команду. Сказала, что они все молодцы и добились того, чего от них ждали. Она сказала, что победа — лучший подарок на день рождения. Сейчас она начнет подготовку к следующим гонкам и празднованию.
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