Мария Истомина одержала победу в командном спринте на ЧР по лыжным гонкам и назвала это отличным подарком на день рождения

Лыжница Истомина назвала победу на чемпионате России лучшим подарком

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Мария Истомина вместе с чемпионкой Олимпийских игр Вероникой Степановой одержала победу в командном спринте по лыжным гонкам на чемпионате России. Она назвала это достижение отличным подарком на день рождения.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

20 марта Истоминой исполнилось 27 лет, и в этот же день она участвовала в командных соревнованиях по лыжным гонкам в составе сборной Архангельской области.

Лыжница сказала, что соревнования были сложными. Но результат ей очень понравился. Она похвалила команду. Сказала, что они все молодцы и добились того, чего от них ждали. Она сказала, что победа — лучший подарок на день рождения. Сейчас она начнет подготовку к следующим гонкам и празднованию.