Фитнес-тренер назвал категории людей, которым нужно воздержаться от выполнения приседаний

Фитнес-тренер объяснил, кому противопоказаны приседания

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Владимир Пархоменко обсудил, кто может безопасно выполнять приседания с использованием своего собственного веса, а кому стоит избегать этого упражнения.

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По его мнению, приседания с собственным весом доступны каждому, но необходимо учитывать несколько факторов.

"Людям с нарушениями осанки или проблемами с позвоночником стоит быть осторожными, так как они подвержены повреждениям чаще всего", — сказал Пархоменко в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Кроме того, рекомендуется отложить приседания тем, у кого есть варикозное расширение вен, геморрой, проблемы с тазобедренными или коленными суставами, ревматоидный артрит или артроз тазобедренного или коленного суставов.

Перед выполнением таких упражнений эксперт настоятельно посоветовал проконсультироваться с врачом или опытным персональным тренером.

Учтя эти рекомендации, можно избежать возможных повреждений и минимизировать риск нанесения вреда здоровью при выполнении приседаний с собственным весом. Важно помнить, что безопасность и здоровье всегда должны быть приоритетом при занятиях физическими упражнениями.

Как помогают приседания? Кому нужно, а кому нельзя?