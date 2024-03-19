Сколько нужно подниматься по лестнице для похудения новичкам

С чего начать оздоровительные подъёмы по лестнице новичкам, желающим похудеть?

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Не обязательно отправляться сразу в спортзал или бассейн, чтобы избавиться от лишнего веса. Начать можно с чего-то небольшого — правильной ходьбы по лестнице, напоминает издание "Чемпионат".

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Почти в каждом доме есть лестница, которую можно использовать в своих целях. Подъемы по ступенькам помогут сжигать калории, укреплять мышцы и снижать риск возникновения инсульта.

Перед тем, как начать тренироваться на лестнице, необходимо разминаться и хорошо разогреть все мышцы и суставы, особенно коленные. Для новичков рекомендуется не тренироваться более 10-20 минут. Начните с подъёма на три этажа и постепенно увеличивайте количество повторов. Если вам трудно подниматься без остановок, можно использовать интервальный метод — чередование 30 секунд подъёма и 30 секунд отдыха.

Также не стоит спешить и бегать по лестнице, чтобы избежать травм. После того, как вы достигли верхнего этажа, не используйте лифт для спуска. Даже при спуске по лестнице вы будете тратить энергию — в течение часа можно сжечь около 200-300 калорий.

После нескольких месяцев тренировок, можно усложнить задачу, добавив дополнительную нагрузку, например, рюкзак с весом, бутылки с водой или гантели.

Не забывайте, что помимо тренировок, важно также следить за правильным питанием и регулярностью тренировок. Постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность тренировок, чтобы достичь своих целей по снижению веса.

Всего 30 минут ходьбы по лестнице избавит от лишнего веса до 1 кг за час и улучшит Ваше здоровье