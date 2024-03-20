Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Известны самые "кошачьи" города по мнению россиян
США не хотят давать России повода для вмешательства в выборы президента своей страны
Специалисты ООН провели измерение индекса человеческого счастья
Кулеба: Европу охватила паника после слов Макрона об отправке войск на Украину
Никита Кологривый устроил дебош и укусил официантку за ногу в ресторане Новосибирска
Как бороться с плесенью на комнатных растениях
Дочка Юлии Началовой рассказала об одном из последних разговоров с мамой
Трамп назвал условие выхода США из НАТО
Эксперты рассказали про вредные привычки собак
Несколько упражнения на растяжку трицепса, которые помогут вам делать жим результативнее

Растяжка на трицепс, которая сделает ваши жимы эффективнее

3:08
Спорт

Здесь мы собрали несколько лучших растяжек на трицепс, которые помогут вам развить максимальную силу и гибкость.

Растяжка на трицепс, которая сделает ваши жимы эффективнее
Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Растяжка на трицепс поперек туловища

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, в высокой, но расслабленной позе.
  • Поднимите правую руку и вытяните её прямо перед собой ладонью вниз.
  • Левой рукой вытяните правую руку поперек туловища, не поворачивая грудной отдел позвоночника.
  • Продолжайте вытягивать правую руку вдоль тела, пока не почувствуете легкое растяжение тыльной стороны руки.
  • Сделайте 3-4 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

2. Растяжка на трицепс над головой

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Поднимите левую руку над головой ладонью вперед.
  • Согните локоть поднятой руки так, чтобы кисть скользнула за спину. Ваш локоть по-прежнему должен быть направлен в потолок.
  • Правой рукой подтяните левый локоть к голове, чтобы почувствовать лёгкое растяжение трицепса. Повторите с обеих сторон.
  • Сделайте 3-4 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

3. Вспомогательная растяжка на трицепс над головой (растяжка полотенцем)

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Держите полотенце обеими руками, вытянув руки прямо перед собой и направив ладони вниз.
  • Поднимите руки над головой. Отсюда выберите одну руку для растяжки, а противоположной стороной слегка потяните полотенце вниз.
  • Позвольте стороне, занимающейся растяжкой, согнуть локоть и выполнить растяжку.
  • Сделайте 3-4 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

4. Разгибание трицепса с помощью троса на одной руке через туловище

  • Отрегулируйте высоту тренажера для укладки тросов таким образом, чтобы шкив находился на высоте подмышек.
  • Используя одиночную насадку для скакалки на трицепс, возьмите снаряд и отвернитесь от тренажера так, чтобы ваша рука была сжата в кулак и обращена вниз.
  • Сделайте небольшой шаг вперёд, чтобы жгут не опирался на пластины.
  • Напрягите и разгибайте локоть, преодолевая сопротивление троса. Стремитесь к максимальному сгибанию локтя при каждом повторении.
  • Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону.

5. Разгибание трицепса на тросе одной рукой

  • Отрегулируйте высоту тросового тренажера таким образом, чтобы шкив находился в нижнем положении.
  • Используя одиночную веревочную насадку, возьмите снасть и поднимите её над головой. Полностью зафиксируйте плечо и локоть.
  • Измените положение так, чтобы стоять бок о бок со штангой, ваша рабочая рука должна находиться на стороне тела, наиболее удалённой от тренажера.
  • Медленно опустите руку за голову, аналогично технике растяжки на трицепс над головой. Напрягите бицепс снизу на короткую секунду, прежде чем вернуть локоть в исходное положение.
  • Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Родители Алсу отпраздновали золотую свадьбу
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Врага оттесняют от Донецка, операторы дронов круглые сутки ищут боевиков Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
Рассказываем причины из-за чего необходимо замачивать лук: совсем скоро сажать
Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный
Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный
Последние материалы
Дочка Юлии Началовой рассказала об одном из последних разговоров с мамой
Растяжка на трицепс, которая сделает ваши жимы эффективнее
Трамп назвал условие выхода США из НАТО
Эксперты рассказали про вредные привычки собак
Зеленский сперва хочет денег и оружия, а потом ввода на Украину войск НАТО
Кинозвезды, которые самоотверженно готовились к роли и получили "Оскар"
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Эффект Кулешова: как приём монтажа стал одним из базовых и самых известных в кино
Южнокорейский танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии
Как приготовить сэндвич с авокадо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников