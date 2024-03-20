Несколько упражнения на растяжку трицепса, которые помогут вам делать жим результативнее

Растяжка на трицепс, которая сделает ваши жимы эффективнее

3:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Здесь мы собрали несколько лучших растяжек на трицепс, которые помогут вам развить максимальную силу и гибкость.

Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Растяжка на трицепс поперек туловища

Встаньте, ноги на ширине плеч, в высокой, но расслабленной позе.

Поднимите правую руку и вытяните её прямо перед собой ладонью вниз.

Левой рукой вытяните правую руку поперек туловища, не поворачивая грудной отдел позвоночника.

Продолжайте вытягивать правую руку вдоль тела, пока не почувствуете легкое растяжение тыльной стороны руки.

Сделайте 3-4 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

2. Растяжка на трицепс над головой

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Поднимите левую руку над головой ладонью вперед.

Согните локоть поднятой руки так, чтобы кисть скользнула за спину. Ваш локоть по-прежнему должен быть направлен в потолок.

Правой рукой подтяните левый локоть к голове, чтобы почувствовать лёгкое растяжение трицепса. Повторите с обеих сторон.

Сделайте 3-4 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

3. Вспомогательная растяжка на трицепс над головой (растяжка полотенцем)

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Держите полотенце обеими руками, вытянув руки прямо перед собой и направив ладони вниз.

Поднимите руки над головой. Отсюда выберите одну руку для растяжки, а противоположной стороной слегка потяните полотенце вниз.

Позвольте стороне, занимающейся растяжкой, согнуть локоть и выполнить растяжку.

Сделайте 3-4 подхода по 30 секунд на каждую сторону.

4. Разгибание трицепса с помощью троса на одной руке через туловище

Отрегулируйте высоту тренажера для укладки тросов таким образом, чтобы шкив находился на высоте подмышек.

Используя одиночную насадку для скакалки на трицепс, возьмите снаряд и отвернитесь от тренажера так, чтобы ваша рука была сжата в кулак и обращена вниз.

Сделайте небольшой шаг вперёд, чтобы жгут не опирался на пластины.

Напрягите и разгибайте локоть, преодолевая сопротивление троса. Стремитесь к максимальному сгибанию локтя при каждом повторении.

Сделайте 3-4 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону.

5. Разгибание трицепса на тросе одной рукой