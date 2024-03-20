Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на среду первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Среда

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Являетесь ли вы профессиональным спортсменом или абсолютным новичком, попробуйте этот 30-дневный тренинг по отжиманиям от пола, чтобы поднять свою форму и качество упражнения на новый уровень.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License

День 3. Отжимания в измененном темпе.

Начните с измененного положения планки. Поставьте руки прямо под плечи и колени на пол. Упритесь кончиками пальцев ног в пол.

Задействуйте кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику.

Зафиксируйте мышцы бедер, отведя плечи вниз и от ушей. Разведите локти в стороны, чтобы руки образовали угол 45 градусов к телу.

Медленно опускайте корпус, считая до трех, и остановитесь на высоте 3 дюймов над полом. Держите кор задействованным на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до колен.

Оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться в исходное положение за одну секунду.

Сделайте 15 повторений.