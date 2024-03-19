Международный олимпийский комитет призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России

На сайте rosbalt.ru опубликовали заявление Международного олимпийского комитета. В сообщении сказано, что МОК просит спортсменов и власти государств принять решение об отказе от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России.
МОК отмечает, что он выступает однозначно против любых инициатив по политизации спорта. Организация заявляет, что правительство России сделало спортивные мероприятия политизированными.
И именно поэтому комитет хочет, чтобы члены олимпийского движения не соглашались принимать участия в соревнованиях в РФ и не оказывали поддержку инициативам, которые направлены на политизацию спорта.
Как известно, Игры дружбы должны пройти в 2-х российских городах — Москва и Екатеринбург в период с 15 по 29 сентября.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.