Международный олимпийский комитет призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России

МОК призвал спортсменов отказаться от участия в российских Играх дружбы

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На сайте rosbalt.ru опубликовали заявление Международного олимпийского комитета. В сообщении сказано, что МОК просит спортсменов и власти государств принять решение об отказе от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

МОК отмечает, что он выступает однозначно против любых инициатив по политизации спорта. Организация заявляет, что правительство России сделало спортивные мероприятия политизированными.

И именно поэтому комитет хочет, чтобы члены олимпийского движения не соглашались принимать участия в соревнованиях в РФ и не оказывали поддержку инициативам, которые направлены на политизацию спорта.

Как известно, Игры дружбы должны пройти в 2-х российских городах — Москва и Екатеринбург в период с 15 по 29 сентября.