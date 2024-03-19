Американский журналист Херш дал совет Валиевой, если она хочет вернуться в спорт

Американский журналист Филипп Херш высказал свои мысли о возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт после её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Херш считает, что Валиева должна извиниться перед другими сборными командами и всем фигурным катанием в целом, чтобы получить второй шанс. Журналист подчеркнул, что первым шагом для Валиевой является признание совершенной ошибки и искренние извинения.
Спортсменка должна признать свою неосведомлённость о запрещённом препарате, который она принимала, и отсутствие умысла. Херш считает, что такие извинения являются необходимыми и помогут ей получить второй шанс. Херш отметил, что в Америке всегда готовы предоставить второй шанс тем, кто искренне просит его.
"Для начала нужно признать, что это была ошибка. И извиниться — ничего другого не остаётся. Сказать, что не знала, что принимает запрещённый препарат, что в её действиях не было умысла. И сделать это искренне. Если говорить про Америку, то тут всегда готовы дать второй шанс тем, кто его просит", — сказал Херш, слова которого приводит Sports.ru.
Поэтому, если Валиева действительно хочет вернуться в фигурное катание, она должна начать с извинений. Херш подчеркнул, что извинения всегда являются шагом вперед, даже если есть несогласие с ситуацией.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Все её результаты за этот период были аннулированы. В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую сборную золотой медали в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.
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