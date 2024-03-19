Шесть причин для того, чтобы начать ходить по лестнице пешком

Использование лифта в душных и скучных холлах, а затем ожидание его доставки на нужный этаж — не самое приятное занятие. Так почему бы не завести новую полезную привычку — ходить по лестницам пешком? "Спорт-Экспресс" напоминает, как это может быть полезно.
Тренировка мышц
При ходьбе по лестнице работают прежде всего ноги. При подъеме задействованы различные мышцы, такие как квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные, икроножные и камбаловидные мышцы. При спуске больше работают мышцы голени. Ходьба по лестнице позволяет привести в тонус эти мышцы и укрепить их.
Тренировка сердца и лёгких
Ходьба по лестнице также тренирует сердце и легкие. Это помогает увеличить их выносливость и объем, а также укрепляет сосуды. Улучшенная работа сердечно-сосудистой и дыхательной системы значительно облегчает выполнение физических нагрузок и повышает общую выносливость организма.
Увеличение двигательной активности
Для многих становится важным отслеживать количество шагов, сделанных за день, и стремиться достичь цели в 10 тысяч шагов. Ходьба по лестнице может значительно помочь в достижении этой цели. Просто посчитайте количество пройденных ступеней в день и замерьте их с помощью шагомера на телефоне или фитнес-браслете.
Расход калорий
Ходьба по лестнице потребляет больше энергии, чем использование лифта или эскалатора. Это значит, что вы можете сжигать больше калорий и даже немного похудеть. Кроме того, уменьшение лишнего веса имеет свои дополнительные плюсы для здоровья, такие как повышение тонуса организма и нормализация давления.
Повышение энергии и настроения
Физическая активность, включая ходьбу по лестнице, способствует выделению эндорфинов, которые вызывают чувство энергии и позитивного настроения. Ходьба по лестницам может помочь избавиться от усталости, стресса и депрессии.
Экологический вклад
Ходьба по лестнице является более экологически чистым способом передвижения по сравнению с лифтом или эскалатором. Это помогает уменьшить углеродный след и внести свой вклад в охрану окружающей среды.
В целом, ходьба по лестнице — это простой способ внести физическую активность в свою повседневную жизнь и получить множество пользы для здоровья. Заведите себе полезную привычку ходить по лестнице, когда это возможно, и наслаждайтесь всеми ее преимуществами.
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