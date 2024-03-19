Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин попросил Кадырова поздравить жителей Чечни с Рамаданом
Центральный банк Армении высказал свою позицию относительно ограничения использования карты "Мир"
На самом ли деле нужен персонализированный уход за кожей, или это маркетинг
Российская туристка испытала стыд из-за дискриминации местных жителей в Ташкенте
Анализ ДНК помог выявить древних предков жителей Индии
Французский генерал сказали, что армия страны готовится к тяжелым конфликтам
Почему осыпаются сливы
Ожидание решения регулятора по ключевой ставке вызывает спекулятивные атаки на курс рубля
Рецепт кремового десерта с горячим шоколадом и корицей
Шесть причин для того, чтобы начать ходить по лестнице пешком

Чем хороша ходьба по лестнице пешком

2:29
Спорт

Использование лифта в душных и скучных холлах, а затем ожидание его доставки на нужный этаж — не самое приятное занятие. Так почему бы не завести новую полезную привычку — ходить по лестницам пешком? "Спорт-Экспресс" напоминает, как это может быть полезно.

Чем хороша ходьба по лестнице пешком
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тренировка мышц

При ходьбе по лестнице работают прежде всего ноги. При подъеме задействованы различные мышцы, такие как квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные, икроножные и камбаловидные мышцы. При спуске больше работают мышцы голени. Ходьба по лестнице позволяет привести в тонус эти мышцы и укрепить их.

Тренировка сердца и лёгких

Ходьба по лестнице также тренирует сердце и легкие. Это помогает увеличить их выносливость и объем, а также укрепляет сосуды. Улучшенная работа сердечно-сосудистой и дыхательной системы значительно облегчает выполнение физических нагрузок и повышает общую выносливость организма.

Увеличение двигательной активности

Для многих становится важным отслеживать количество шагов, сделанных за день, и стремиться достичь цели в 10 тысяч шагов. Ходьба по лестнице может значительно помочь в достижении этой цели. Просто посчитайте количество пройденных ступеней в день и замерьте их с помощью шагомера на телефоне или фитнес-браслете.

Расход калорий

Ходьба по лестнице потребляет больше энергии, чем использование лифта или эскалатора. Это значит, что вы можете сжигать больше калорий и даже немного похудеть. Кроме того, уменьшение лишнего веса имеет свои дополнительные плюсы для здоровья, такие как повышение тонуса организма и нормализация давления.

Повышение энергии и настроения

Физическая активность, включая ходьбу по лестнице, способствует выделению эндорфинов, которые вызывают чувство энергии и позитивного настроения. Ходьба по лестницам может помочь избавиться от усталости, стресса и депрессии.

Экологический вклад

Ходьба по лестнице является более экологически чистым способом передвижения по сравнению с лифтом или эскалатором. Это помогает уменьшить углеродный след и внести свой вклад в охрану окружающей среды.

В целом, ходьба по лестнице — это простой способ внести физическую активность в свою повседневную жизнь и получить множество пользы для здоровья. Заведите себе полезную привычку ходить по лестнице, когда это возможно, и наслаждайтесь всеми ее преимуществами.

Поднимаюсь по лестнице на 20 этаж каждый день. Зачем?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО" Любовь Степушова Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Последние материалы
Почему осыпаются сливы
Ожидание решения регулятора по ключевой ставке вызывает спекулятивные атаки на курс рубля
Рецепт кремового десерта с горячим шоколадом и корицей
Депутат Картаполов: рассылка цифровых повесток пройдёт в тестовом режиме
ЦБ: работодатели привлекают новых сотрудников при помощи ДМС
Ереван "привержен развивать существующий политический диалог с НАТО"
Психолог Чен назвала женские привычки, которые отпугивают мужчин
Чем хороша ходьба по лестнице пешком
Обнаружен новый метод борьбы с вирусом Эбола
Британский аналитик Меркурис: украинская армия под Харьковом находится в катастрофическом положении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников