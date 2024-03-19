Шесть причин для того, чтобы начать ходить по лестнице пешком

Чем хороша ходьба по лестнице пешком

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Использование лифта в душных и скучных холлах, а затем ожидание его доставки на нужный этаж — не самое приятное занятие. Так почему бы не завести новую полезную привычку — ходить по лестницам пешком? "Спорт-Экспресс" напоминает, как это может быть полезно.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тренировка мышц

При ходьбе по лестнице работают прежде всего ноги. При подъеме задействованы различные мышцы, такие как квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные, икроножные и камбаловидные мышцы. При спуске больше работают мышцы голени. Ходьба по лестнице позволяет привести в тонус эти мышцы и укрепить их.

Тренировка сердца и лёгких

Ходьба по лестнице также тренирует сердце и легкие. Это помогает увеличить их выносливость и объем, а также укрепляет сосуды. Улучшенная работа сердечно-сосудистой и дыхательной системы значительно облегчает выполнение физических нагрузок и повышает общую выносливость организма.

Увеличение двигательной активности

Для многих становится важным отслеживать количество шагов, сделанных за день, и стремиться достичь цели в 10 тысяч шагов. Ходьба по лестнице может значительно помочь в достижении этой цели. Просто посчитайте количество пройденных ступеней в день и замерьте их с помощью шагомера на телефоне или фитнес-браслете.

Расход калорий

Ходьба по лестнице потребляет больше энергии, чем использование лифта или эскалатора. Это значит, что вы можете сжигать больше калорий и даже немного похудеть. Кроме того, уменьшение лишнего веса имеет свои дополнительные плюсы для здоровья, такие как повышение тонуса организма и нормализация давления.

Повышение энергии и настроения

Физическая активность, включая ходьбу по лестнице, способствует выделению эндорфинов, которые вызывают чувство энергии и позитивного настроения. Ходьба по лестницам может помочь избавиться от усталости, стресса и депрессии.

Экологический вклад

Ходьба по лестнице является более экологически чистым способом передвижения по сравнению с лифтом или эскалатором. Это помогает уменьшить углеродный след и внести свой вклад в охрану окружающей среды.

В целом, ходьба по лестнице — это простой способ внести физическую активность в свою повседневную жизнь и получить множество пользы для здоровья. Заведите себе полезную привычку ходить по лестнице, когда это возможно, и наслаждайтесь всеми ее преимуществами.

Поднимаюсь по лестнице на 20 этаж каждый день. Зачем?