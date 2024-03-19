Олимпийские чемпион по гимнастике заявил, что вполне вероятно будет выступать и до Олимпийских игр в 2028 году

Далалоян не исключил, что будет выступать до Игр-2028

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Артур Далалоян, который победил на Играх в Токио в спортивной гимнастике командного турнира, сделал заявление о своих будущих планах. Гимнаст сказал, что он не исключает возможность того, что выступит на следующих летних Олимпийских играх в 2028 году.

Фото: wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Далалоян сказал, что он работает над тем, чтобы получить личную медаль. Он не в обиде на то, что их не допустили выступать на Играх в Париже. Спортсмен решительно настроен на тренировки, чтобы всегда была возможность составить конкуренцию другим и выступить, показать себя и свои силы. Поэтому он не теряет надежды и, возможно, будет выступать на Олимпиаде в 2028 году.

Напомним, что Артур Далалоян в 2021 году выступал на Играх в Токио. Тогда гимнаст после травмы ноги смог показать отличную программу и выиграть золотую медаль в командном турнире.