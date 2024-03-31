Занимаетесь, а мышцы не растут? Обратите внимание на ваше питание. Вам абсолютно точно недостает белка

Почему масса тела и мышцы не растут

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Белок играет ключевую роль в процессе роста и восстановления мышц после тренировок. Он является основным строительным материалом для мышечной ткани, способствует укреплению и увеличению их объ`ма.

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Питание, богатое белком, помогает улучшить спортивные результаты, ускорить восстановление и достичь желаемых целей в тренировках. Употребление достаточного количества белка важно для эффективного роста мышц.

Белок содержится в разнообразных продуктах питания. Однако наибольшее количество белка можно найти

в красном мясе,

курице,

яйцах,

сыре

и в меньших количествах — в различных крупах и бобах.

Согласно проведённому метаанализу 49 исследований, учёные пришли к выводу, что оптимальное количество белка для увеличения мышечной массы составляет 1,6 грамма на килограмм веса.

Самое интересное, что с возрастом чувствительность к усвоению белка понижается, это было замечено учёными в некоторых исследованиях. Таким образом, людям старше 60 лет может быть полезно употреблять не менее 30-40 граммов качественного белка в каждом приёме пищи для стимулирования роста мышц.