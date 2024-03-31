Занимаетесь, а мышцы не растут? Обратите внимание на ваше питание. Вам абсолютно точно недостает белка

Белок играет ключевую роль в процессе роста и восстановления мышц после тренировок. Он является основным строительным материалом для мышечной ткани, способствует укреплению и увеличению их объ`ма.
Питание, богатое белком, помогает улучшить спортивные результаты, ускорить восстановление и достичь желаемых целей в тренировках. Употребление достаточного количества белка важно для эффективного роста мышц.
Белок содержится в разнообразных продуктах питания. Однако наибольшее количество белка можно найти
Согласно проведённому метаанализу 49 исследований, учёные пришли к выводу, что оптимальное количество белка для увеличения мышечной массы составляет 1,6 грамма на килограмм веса.
Самое интересное, что с возрастом чувствительность к усвоению белка понижается, это было замечено учёными в некоторых исследованиях. Таким образом, людям старше 60 лет может быть полезно употреблять не менее 30-40 граммов качественного белка в каждом приёме пищи для стимулирования роста мышц.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.