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Занимаетесь, а мышцы не растут? Обратите внимание на ваше питание. Вам абсолютно точно недостает белка

Почему масса тела и мышцы не растут

1:13
Спорт

Белок играет ключевую роль в процессе роста и восстановления мышц после тренировок. Он является основным строительным материалом для мышечной ткани, способствует укреплению и увеличению их объ`ма.

Почему масса тела и мышцы не растут
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Питание, богатое белком, помогает улучшить спортивные результаты, ускорить восстановление и достичь желаемых целей в тренировках. Употребление достаточного количества белка важно для эффективного роста мышц.

Белок содержится в разнообразных продуктах питания. Однако наибольшее количество белка можно найти

  • в красном мясе,
  • курице,
  • яйцах,
  • сыре
  • и в меньших количествах — в различных крупах и бобах.

Согласно проведённому метаанализу 49 исследований, учёные пришли к выводу, что оптимальное количество белка для увеличения мышечной массы составляет 1,6 грамма на килограмм веса.

Самое интересное, что с возрастом чувствительность к усвоению белка понижается, это было замечено учёными в некоторых исследованиях. Таким образом, людям старше 60 лет может быть полезно употреблять не менее 30-40 граммов качественного белка в каждом приёме пищи для стимулирования роста мышц.

Сколько белка в день нужно для роста мышц и для их поддержки
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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