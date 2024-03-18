Журналист из ОАЭ рассказал, в каких условиях держат Промеса в дубайской тюрьме

Журналист из ОАЭ сообщил, что Промесу "невесело сидеть" в местной тюрьме

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки рассказал о том, как известный футболист московского "Спартака" Квинси Промес находится в тюремных условиях в ОАЭ.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно словам корреспондента, Промес находится в специальном тюремном комплексе, где в одной камере содержится несколько задержанных или заключённых. Фаруки отметил, что хотя здесь нет изоляции, свобода передвижения ограничена для заключенных.

"Сидеть здесь невесело. Заключённых в камерном комплексе полиции не помещают в изоляцию, но там в камерах находятся по несколько задержанных и несколько заключённых. Свобода передвижения ограничена", — сказал Фаруки, которого цитирует De Telegraaf.

В свете широкого общественного интереса к этому делу, Фаруки также упомянул сходные случаи из прошлого, когда известные личности становились предметом внимания СМИ из-за своих юридических проблем.

Ранее была информация о том, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. После задержания в аэропорту, футболист был отпущен, но ограничен в свободе перемещения, не покидая территорию ОАЭ. Ожидается, что в ближайшее время начнется процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды.