Как долго нужно стоять в планке: отвечает фитнес-тренер

Сколько времени нужно стоять в планке?

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Время, которое нужно держать планку, может различаться для каждого человека в зависимости от его физической подготовки. Нет универсального временного ограничения, которое должно быть установлено для всех.

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Ведущий тренер фитнес-студий World Class Екатерина Некрасова объясняет, что в планке каждый человек может удерживаться так долго, насколько его выносливость и физическая подготовка позволяют это делать.

Для некоторых 20 секунд могут быть трудными, в то время как другие люди могут удерживать позу планки в течение нескольких минут, отметила тренер, которую цитирует "Чемпионат".

"Начинайте с короткого времени, а затем каждый последующий раз увеличивайте его на 5-20 секунд, чтобы повысить выносливость мышечного корсета и прийти к той продолжительности планки, которая будет идеальной для вас", — сказала Некрасова.

Таким образом, вы постепенно разовьете силу и выносливость мышц, поддерживающих корпус.

Важно помнить, что длительность планки не является определяющим фактором успеха. Качество и правильная форма выполнения упражнения, а также ощущение работы мышц корпуса, важнее. Поэтому уделите особое внимание правильной технике и форме упражнения, даже если длительность планки у вас пока невысокая.

Постепенное увеличение времени потребуется для развития силы и выносливости, но помните, что качество выполнения и правильная техника имеют первостепенное значение.

Упражнение "Планка" - сколько стоять, как делать планку правильно.