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Голландские журналисты считают, что до попадания Промеса в Нидерланды могут пройти годы

De Telegraaf: игрок "Спартака" Промес может оказаться в Нидерландах и через несколько лет

1:29
Спорт

Голландские журналисты провели своё расследование, касающееся ареста футболиста "Спартака" Квинси Промеса.

De Telegraaf: игрок "Спартака" Промес может оказаться в Нидерландах и через несколько лет
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В настоящее время футболист находится под стражей в одной из камер главного полицейского управления в Дубае, где, согласно источнику интернет-издания De Telegraaf, ему дают питание, состоящее из риса и курицы.

Задержание Промеса связано с ожиданием решения суда о его экстрадиции, но процесс может затянуться на несколько лет, прежде чем футболист всё-таки попадёт в Нидерланды.

Согласно проведенному расследованию, основной ошибкой Промеса стало его покидание места дорожно-транспортного происшествия в Дубае, где на каждом шагу располагаются автоматические камеры наблюдения. В отношении самого ДТП указывается, что оно было малозначительным и требовало только разрешения вопроса о возмещении ущерба.

Адвокат из Дубая Араш Зад отметил беспечное отношение Промеса к домашнему аресту, сказав, что такое высокомерное поведение не остается безнаказанным.

Ранее появилась информация о том, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля ему не удалось вылететь из ОАЭ вместе с командой после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в полицейский участок, после чего он был выпущен, но с ограничением на выезд из ОАЭ.

Ожидается, что Промеса экстрадируют в Нидерланды в ближайшее время.

Промес - всё... Он не вернется в Спартак
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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