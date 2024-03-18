Руководство КХЛ "Витязь" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рыбякиным

Рыбякин покинул пост тренера хоккейного клуба "Витязь"

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство КХЛ "Витязь" сообщило, что не будут продлять контракт с Дмитрием Рыбякиным, который занимал пост главного тренера команды. Он уходит со своей должности, и с ним покидает клуб другой тренер — Алексей Бондарев.

Фото: wikimedia.org by Никонико962 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Витязь" выразил благодарность тренерам за их работу и пожелал удачи им в будущей карьере.

Как известно, Рыбякин занял должность главного тренера в команде "Витязь" еще в середине осени прошлого года. Договор, который с ним заключили, действовал весь сезон 2023/24.

В 2016–2022 годах Рыбякин работал в хоккейном клубе "Авангард" в городе Омск. В 2021 году его команда завоевала Кубок Гагарина.