Бывший заключённый описал полицейский участок в ОАЭ, в котором сейчас находится Промес

Экс-заключённый участка в ОАЭ, где держат Промеса, назвал условия содержания там "ужасными"

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший заключённый Билли Худ высказал своё мнение о условиях содержания в полицейском участке в ОАЭ, где в настоящее время находится футболист Квинси Промес.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации, которую он приводит из источника Voetbal Verslaafd, бывший заключённый сообщил, что в этом участке заключенные страдали от пыток, включающих лишение сна. Он описал условия содержания как "ужасные" и назвал это место "адом на земле".

Тем не менее, стоит отметить, что поскольку Промес не совершал тяжких преступлений в Дубае, существует вероятность, что с ним будут обращаться более мягко, хотя его свобода передвижения может быть ограничена.

Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов и задержан в аэропорту после зимних сборов. Он был доставлен в полицейский участок и позже отпущен с запретом покидать страну. Нидерланды ожидают его экстрадицию в ближайшее время.

ПРОМЕСА ПОВЯЗАЛИ | CЕРХИО РАМОС НЕСЕТ ЧУШЬ | ГЕРОИЧЕСКИЙ АМУР | КРАХ ЦСКА И ФЕДОРОВА