Галлямов с иронией отреагировал на заявление Луны Хендрикс в адрес российских фигуристок

Фигурист Александр Галлямов высказал свое мнение относительно высказываний бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских спортсменках.
В своём Telegram-канале Галлямов пошутил по поводу того, что луна имеет огромное влияние на людей, особенно весной. Он также добавил юмористическую ремарку о том, что если человека назвать Луна, то это влияние умножается кратно.
Галлямов отметил, что эта шутка может быть связана с несамыми высокими результатами бельгийки на Олимпийских играх.
"Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде", — написал Галлямов.
Луна Хендрикс в своей карьере завоевала серебро и бронзу на чемпионате мира, а также золото, серебро и бронзу на чемпионате Европы. На Олимпийских играх-2022 в Пекине она заняла восьмое место в женском одиночном катании.
Ранее Хендрикс высказала мнение, что смогла бы завоевать больше медалей, если бы фигурное катание было "чистым". Ее заявления были сделаны после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.
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