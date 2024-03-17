Галлямов с иронией отреагировал на заявление Луны Хендрикс в адрес российских фигуристок

Галлямов заметил, что бельгийка Хендрикс сделала заявление о российских фигуристках "под влиянием луны по весне"

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Александр Галлямов высказал свое мнение относительно высказываний бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских спортсменках.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём Telegram-канале Галлямов пошутил по поводу того, что луна имеет огромное влияние на людей, особенно весной. Он также добавил юмористическую ремарку о том, что если человека назвать Луна, то это влияние умножается кратно.

Галлямов отметил, что эта шутка может быть связана с несамыми высокими результатами бельгийки на Олимпийских играх.

"Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде", — написал Галлямов.

Луна Хендрикс в своей карьере завоевала серебро и бронзу на чемпионате мира, а также золото, серебро и бронзу на чемпионате Европы. На Олимпийских играх-2022 в Пекине она заняла восьмое место в женском одиночном катании.

Ранее Хендрикс высказала мнение, что смогла бы завоевать больше медалей, если бы фигурное катание было "чистым". Ее заявления были сделаны после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

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