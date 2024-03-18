Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на понедельник первой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Понедельник

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотя это 30-дневные упражнения по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивание" (например, ряды и подтягивания) в свой план тренировок в течение месяца.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

День 1. Модифицированное отжимание от пола.

Начните с измененного положения планки, поставив руки прямо под плечи и поставив колени на пол. Упритесь кончиками пальцев ног в пол.

Задействуйте кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Зафиксируйте мышцы бедер, отведя плечи вниз и от ушей. Разведите локти в стороны, чтобы руки образовали угол 45 градусов к телу.

Медленно опускайте корпус и остановитесь на высоте 3 дюймов над полом. Держите кор задействованным на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до колен.

Оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте 15 повторений.