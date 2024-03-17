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Голландский журналист Ван ден Хойвел считает, что над головой Промеса сгущаются тёмные тучи

Журналист De Telegraaf: дело Квинси Промеса может растянуться во времени

1:30
Спорт

Один из нидерландских журналистов, работающих в области криминалистики для газеты De Telegraaf, выразил свое мнение о задержании Квинси Промеса, нападающего московского клуба "Спартак", в ОАЭ.

Журналист De Telegraaf: дело Квинси Промеса может растянуться во времени
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Журналист Ван ден Хойвел отметил, что дело может растянуться во времени, поскольку Промес противится своей экстрадиции.

Также он отметил, что футболист действительно стремился играть в России еще несколько лет и зарабатывать значительные суммы денег. Однако сейчас его возможности в этом отношении ограничены. Ван ден Хойвел упомянул, что большая часть имущества Промеса подлежит аресту судебными органами в Нидерландах. В результате он теряет свой источник дохода и его финансовая устойчивость под угрозой.

"В тот момент, когда он больше не может играть в футбол, его поток денег прекращается. Кроме того, правосудие в Нидерландах наложило арест на большую часть его имущества. Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать. Проще говоря, над его головой сгустились тёмные тучи", — сказал Ван ден Хойвел, которого цитирует Ajaxfansite.

Ранее сообщалось, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. Это произошло 29 февраля, когда футболист не смог покинуть ОАЭ вместе с командой после зимних тренировочных сборов Ему был запрещен выезд из страны. Власти Нидерландов ожидают экстрадиции Промеса в ближайшее время.

Промес - всё... Он не вернется в "Спартак"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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