Голландский журналист Ван ден Хойвел считает, что над головой Промеса сгущаются тёмные тучи

Журналист De Telegraaf: дело Квинси Промеса может растянуться во времени

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Один из нидерландских журналистов, работающих в области криминалистики для газеты De Telegraaf, выразил свое мнение о задержании Квинси Промеса, нападающего московского клуба "Спартак", в ОАЭ.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Журналист Ван ден Хойвел отметил, что дело может растянуться во времени, поскольку Промес противится своей экстрадиции.

Также он отметил, что футболист действительно стремился играть в России еще несколько лет и зарабатывать значительные суммы денег. Однако сейчас его возможности в этом отношении ограничены. Ван ден Хойвел упомянул, что большая часть имущества Промеса подлежит аресту судебными органами в Нидерландах. В результате он теряет свой источник дохода и его финансовая устойчивость под угрозой.

"В тот момент, когда он больше не может играть в футбол, его поток денег прекращается. Кроме того, правосудие в Нидерландах наложило арест на большую часть его имущества. Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать. Проще говоря, над его головой сгустились тёмные тучи", — сказал Ван ден Хойвел, которого цитирует Ajaxfansite.

Ранее сообщалось, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры. Это произошло 29 февраля, когда футболист не смог покинуть ОАЭ вместе с командой после зимних тренировочных сборов Ему был запрещен выезд из страны. Власти Нидерландов ожидают экстрадиции Промеса в ближайшее время.