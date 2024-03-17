Бельгийка Хендрикс высказалась о своих медалях, допинговом деле Валиевой и "чистых" русских фигуристках

Бельгийская фигуристка Хендрикс уверена, что взяла бы больше медалей при "чистом" фигурном катании

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась своим мнением о Камиле Валиевой, российской фигуристке, и её допинговом деле.

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В интервью для Humo бельгийская спортсменка отметила, что если бы фигурное катание было полностью чистым, то она, возможно, получила бы больше медалей.

"Я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Например, дело о допинге Валиевой. У трех россиянок, попадавших на пьедестал почета, был один и тот же тренер, и одну из них на нём поймали. Я думала, что этих девочек так натренировали, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи", — сказала Хендрикс, которую цитирует RT со ссылкой на Humo.

При этом Хендрикс отметила, что есть, конечно, и "чистые" русские спортсменки, которые превосходят её по уровню катания.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил из-за положительной допинг-пробы, взятой в декабре 2021 года. Ей была назначена четырехлетняя дисквалификация с 25 декабря 2021 года.

Результаты её выступлений, начиная с этой даты, были аннулированы, что привело к потере золота в командном турнире на Олимпиаде 2022 в Пекине для российской команды, которая после пересмотра результатов опустилась на третье место.