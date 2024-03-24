Как заставить себя заниматься спортом: консультации, постановка целей, привычки

Как начать заниматься спортом: от старта зависит многое

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Важный вопрос — с чего же начать занятия спортом?

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самое главное, важно начать заниматься спортом — от старта зависит многое. Прежде чем приступать непосредственно к тренировкам, учтите следующие моменты...

Необходимо проконсультироваться со специалистом

Изначально нужно понимать, что упражнения вам не навредят, а для этого нужно исключить наличие противопоказаний.

Постановка целей и задач

Поначалу выполняйте медленные шаги в спорте, не перегружайте себя, а по мере улучшения вашей физической формы вы будете усложнять их.

Сделайте спорт вашей привычкой в повседневной жизни

Выберите для себя какое-то время, которое вы будете посвящать занятиям спортом.