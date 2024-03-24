Как заставить себя заниматься спортом: консультации, постановка целей, привычки

Важный вопрос — с чего же начать занятия спортом?
Самое главное, важно начать заниматься спортом — от старта зависит многое. Прежде чем приступать непосредственно к тренировкам, учтите следующие моменты...
Изначально нужно понимать, что упражнения вам не навредят, а для этого нужно исключить наличие противопоказаний.
Поначалу выполняйте медленные шаги в спорте, не перегружайте себя, а по мере улучшения вашей физической формы вы будете усложнять их.
Выберите для себя какое-то время, которое вы будете посвящать занятиям спортом.
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