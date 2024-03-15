Александра Трусова рассказала, что обычно заказывает в ресторанах

Фигуристка Трусова призналась, что в ресторанах всегда ест всё, что хочет

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Фигуристка Александра Трусова, которая завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2022 года, поделилась своими предпочтениями в ресторанной кухне.

Фото: Личный аккаунт Саши Стоуна в Инстаграм

Независимо от ситуации, 19-летняя фигуристка призналась, что всегда заказывает то, что хочет, и любит разнообразие блюд. Она может выбрать стейк, пасту или даже пельмени, хотя она отметила, что обычно ест их всё-таки по отдельности, а не все сразу.

Когда дело доходит до заказа еды в ресторане, у неё для этого всегда "хорошие дни", отметила спортсменка.

"Что заказываю в ресторане в хороший день? У меня всегда хорошие дни. Я всегда ем, что хочу. Могу съесть стейк или пасту. Пельмени. Не вместе? По отдельности, конечно", — рассказала Трусова на паблик-токе "Чемпионата".

Александра Трусова имеет впечатляющий список достижений в фигурном катании. Она стала чемпионкой России 2022 года, двукратной юниорской чемпионкой мира (2018, 2019) и бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года. На последнем этапе Гран-при России 2022 года, который прошел в ноябре, она заняла второе место.