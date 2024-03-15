Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден оскорбил Путина во время прямой трансляции Белого Дома
Турист из Германии отметил четыре странные особенности русских
Блогера Николая Соболева вычеркнули из списка иноагентов Минюста РФ
Immunity: иммунные клетки выбирают способ уничтожения патогенов
Сорта винограда "Анюта", "Восторг", "Атос"
Сомнолог Царева рассказала, сколько может длиться здоровый сон
Вопрос о действиях эстонских пограничников поднимут в ООН
Группа "неспящие": пять хитростей, когда не выспался
Салат "Калифорния" со спагетти: вкусное блюдо из простых продуктов
Как обезопасить себя, если вы вынуждены подолгу сидеть в офисном кресле на работе

Что делать, если приходится подолгу сидеть в офисном кресле во время рабочего дня

1:42
Спорт

Постоянное сидение в офисе на протяжении нескольких часов в день может иметь негативное влияние на наше здоровье. Об этом напоминает style.rbc.ru.

Что делать, если приходится подолгу сидеть в офисном кресле во время рабочего дня
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Длительное нахождение в одной позиции приводит к застою и спазмам мышц и кровеносных сосудов, а также может привести к изменению осанки и возникновению боли в голове и суставах. Кроме того, длительное сидение может вызывать проблемы с дыханием.

Однако существует простой и эффективный способ снизить негативные последствия сидячего образа жизни — использование напоминаний через будильник на компьютере или смартфоне.

Настройте будильник, который будет напоминать вам каждый час о необходимости размяться и растянуться. Это простой и доступный способ зарядиться энергией и продолжить работу. Кроме того, фитнес-браслеты или устройства для отслеживания здоровья могут также быть полезными, так как они обычно имеют функцию напоминания о перемещении и активности.

Регулярные перерывы на растяжку и разминку помогут улучшить физическую форму и благополучие. Постарайтесь встать, пройтись или выполнить простые физические упражнения в течение нескольких минут каждый час. Подобные паузы помогут снять напряжение с мышц, улучшить кровообращение и снизить отрицательное влияние длительного сидения.

Следует отметить, что важно следить за своим физическим состоянием и осознанно заботиться о своем здоровье, особенно при длительном сидении. Введение простых мер, например, регулярных перерывов на физическую активность, может помочь вам оставаться активными и здоровыми, даже при сидячем образе жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
В Киеве решили, что смогут справиться со сверхэффективной тактической авиацией России американскими чудо-ракетами
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Последние материалы
Вопрос о действиях эстонских пограничников поднимут в ООН
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян
Салат "Калифорния" со спагетти: вкусное блюдо из простых продуктов
Группа "неспящие": пять хитростей, когда не выспался
Что делать, если приходится подолгу сидеть в офисном кресле во время рабочего дня
24-летнего актёра Семёна Трескунова* признали иностранным агентом
TORONTOTOKYO назвал Данилу Скутина своим лучшим тиммейтом
Житель Пензы был арестован по делу о госизмене
Министр обороны Литвы уходит в отставку после поездки в США
Почему немцев поразил фильм "17 мгновений весны"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников