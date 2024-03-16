Упражнения, которые помогут вам растянуть и унять боль в средней ягодичной мышце

Поскольку упражнения с повторяющимися движениями тазобедренных суставов, такие как бег или танцы, могут привести к переутомлению средней ягодичной мышцы, она может болеть и быть перенапряженной. Растяжка может частично снять это напряжение и скованность, восстановить эффективные движения и уменьшить боль.
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Преимущества растяжек для ягодичных мышц.
Растяжка средней ягодичной мышцы вместе с другими мышцами бедер, голеней и спины уменьшает скованность в бедрах, которая может вызывать боль в бедре, спине и колене. Выполняя эти упражнения для ягодичных мышц, вы уменьшаете нервную стимуляцию мышц, позволяя им расслабиться и удлиниться. А в качестве дополнительного преимущества растяжка может помочь уменьшить боль в ягодичных мышцах.
Перейдем непосредственно к упражнениям.
Растяжка с вращением бедра лежа на спине.
Лягте на пол на спину, поставив ноги на пол примерно на ширине бедер.
Перекиньте правую лодыжку через левое колено рядом с коленной чашечкой.
Разведя руки в стороны, постепенно поворачивайте таз так, чтобы внешняя сторона левого бедра, колено и правая ступня касались земли. Это растянет среднюю ягодичную мышцу и другие мышцы бедра и нижней части спины.
Задержите растяжку на шесть глубоких вдохов.
Повторите упражнение на противоположном бедре, скрестив ногу в противоположном направлении.
Настольная растяжка бедер.
Встаньте перед плоской платформой, например столом, высотой до вашего таза.
Положите наружную поверхность правого бедра и икроножную мышцу на платформу так, чтобы правое колено было направлено вперед.
Держите туловище прямо, а стоящую ногу выпрямленной, выполняя растяжку в течение пяти или шести глубоких вдохов.
Чтобы увеличить эту растяжку средней ягодичной мышцы, слегка наклоняйте туловище вперед в талии при каждом выдохе.
Массируйте ягодичные мышцы.
Массаж может уменьшить боль в средней ягодичной мышце и увеличить приток крови к этой области перед растяжкой ягодичных мышц.
Вы можете использовать поролоновый валик для массажа бедер, расположив поверх него ягодицы.
Сидя, перенесите вес тела на левую ягодицу и перекиньте левую лодыжку через правую ногу возле коленной чашечки.
Когда вы перекатываетесь вверх-вниз по ягодице, вы можете обнаружить болезненные и чувствительные места.
Осторожно потрите область вверх-вниз, пока боль не утихнет.
Дышите медленно и глубоко, чтобы еще больше расслабить свое тело.
Разогрев.
Перед выполнением растяжки средней ягодичной мышцы разогрейте мышцы, по крайней мере, с помощью пяти минут легкой кардиотренировки или горячей ванны.
Вам следует растягивать все основные группы мышц вашего тела, включая среднюю ягодичную мышцу, не реже двух раз в неделю. Если вы испытываете скованность в средней ягодичной мышце, более полезными будут ежедневные занятия растяжкой.
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